Rzeczpospolita: украинцев «дискриминируют» на польском рынке труда, потому что однажды они уедут

Несмотря на то что дискриминация по национальному признаку не особо распространённое явление в Польше, но некоторые украинцы уже столкнулись с его различными формами именно на рынке труда, пишет Rzeczpospolita. Издание указывает на проблемы, связанные с владением польским языком, низкий уровень мобильности и особенно перспективу их возвращения на Украину.

Несмотря на то что почти две трети украинцев, которые нашли убежище в Польше после начала украинского конфликта, нашли работу, многие из них работают ниже уровня своей квалификации. Такое положение дел объясняется прежде всего тем, что они не говорят на польском языке, пишет Rzeczpospolita.

Павел Качмарчик, директор Центра миграционных исследований, объясняет, что чем выше профессиональная позиция и чем выше было социальное положение украинских беженцев на самой Украине, тем им сложнее найти сравнительно хорошую работу в Польше.

Польское издание указывает также на другую проблему. Ввиду того, что большинство украинских беженцев именно женщины, им зачастую приходится совмещать работу с обязанностями по уходу за детьми или пожилыми людьми. Следовательно, их мобильность крайне ограничена, более того, в сочетании с языковым барьером им особенно сложно интегрироваться в польский рынок труда.

Стоит также обратить внимание на другой момент, хотя, по мнению экспертов, дискриминация по национальному признаку не распространённое явление в Польше, тем не менее некоторые украинцы уже столкнулись с различными формами дискриминации на рынке труда. При схожем профессиональном уровне польские работодатели отдают предпочтение полякам, а не украинцам. Особенно это касается низкоквалифицированных работников.

В свою очередь, экономист Камиль Соболевский уверен, что тенденции к дискриминации по национальному признаку в бизнес-секторе в Польше нет, особенно в случае с беженцами с Украины, которых польский бизнес очень активно поддерживает — в том числе и в финансовом плане. Проблема, возможно, кроется в нечестных работодателях, способных отпугнуть многих сотрудников.

Rzeczpospolita указывает на необходимость проведения мероприятий по интеграции беженцев и изучение польского языка. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы максимально эффективно использовать время, которое беженцы проведут в Польше, потому что большинство из них в один прекрасный день вернётся на Украину», — объяснил Павел Качмарчик.

Однако по мнению издания, именно перспектива возвращения украинцев к себе на родину может отпугнуть некоторых работодателей от устройства их на работу. Камиль Соболевский указывает на фактор экономического расчёта. Зачастую компании предпочитают нанимать и инвестировать в работника, который не собирается покидать страну, а не того, который толком не знает, как долго он задержится в Польше.