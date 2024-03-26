Нет шансов — AP о попытках Украины заменить западное оружие собcтвенным

Правительство Украины заваливает деньгами оборонную промышленность в надежде переломить ситуацию на фронте, пишет Associated Press. Но несмотря на все преобразования у страны нет шансов победить Россию без массированной поддержки Запада, считают эксперты.

Правительство Украины заваливает деньгами собственную оборонную промышленность в надежде, что всплеск производства оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию на фронте, пишет Associated Press. Как отмечает издание, эти усилия резко активизировались за последний год, учитывая трудности США и Европы с поставками оружия и другой помощи Киеву.

Как напоминает издание, на линии фронта украинские войска регулярно оказываются в меньшинстве по численности и вооружению, и это способствовало падению морального духа.

В 2024 году украинское правительство выделило из бюджета почти $1,4 млрд на закупку и разработку оружия у себя дома — в 20 раз больше, чем до начала российской спецоперации. Тем не менее украинская оборонная отрасль сталкивается с ограничениями из-за нехватки денег, рабочей силы и, по словам руководителей предприятий и генералов, бюрократической волокиты правительства.

Сегодня Киев делает ставку не на государственные оборонные заводы, а на небольшие частные производства. Около 80% оборонной промышленности Украины отныне находится в частных руках. Но несмотря на все преобразования у страны нет шансов победить Россию без массированной поддержки Запада, считают эксперты. Украина не способна производить все боеприпасы, которые ей нужны для этой борьбы, уверены специалисты.

Кроме того, Россия вкладывает гораздо больше средств в свою оборонную промышленность, рост которой помог защитить её экономику от удара западных санкций. Так, министр обороны страны Сергей Шойгу недавно похвастался огромным увеличением производства танков, беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов, напоминает агентство.