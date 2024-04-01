Le Figaro: «Старые, но ещё работающие» — Франция сообщила, какие бронемашины отправит Киеву

Франция заменяет свои бронетранспортёры VAB, которым более 40 лет, бронемашинами Griffon нового поколения, сообщает Le Figaro. Поэтому старые, но ещё работоспособные машины, как уверяет французский министр вооружённых сил, Париж отправит Киеву.
Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что французской оборонной промышленности нужно производить всё больше и быстрее, чтобы удовлетворить потребности своей армии и обеспечить долгосрочную поддержку Украины, пишет Le Figaro.
Кроме того, он объявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронемашин и ракет Aster в рамках нового пакета помощи Киеву. «Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетранспортёры: это крайне важно для мобильности войск», — пояснил Лекорню.
«Это старое оборудование, всё ещё работающее, сможет принести прямую пользу Украине в значительном объёме», — заявил министр, добавив, что поставить их Франция сможет в 2024-м и начале 2025 года. Издание поясняет, что знаменитые бронетранспортёры VAB, которым более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами Griffon нового поколения.
В ответ на настоятельную просьбу Киева об усилении возможностей противовоздушной обороны Париж также «разблокирует новую партию ракет Aster 30». Кроме того, Лекорню добавил, что Франция разрабатывает телеуправляемые боеприпасы, чтобы этим летом доставить их украинцам.
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