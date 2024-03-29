AC: слова Макрона об отправке войск на Украину могут быть адресованы не только России

Французский президент Эммануэль Макрон не только говорит о возможной отправке западных войск на Украину, но и напоминает, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Журналисты The American Conservative задаются вопросом, что могут означать его заявления и кому они могут быть адресованы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова применить любое оружие, в том числе тактическое ядерное, когда речь идёт о существовании государства и вреде суверенитету и независимости, напоминает The American Conservative. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил, что его страна тоже обладает ядерным оружием. Он отметил, что Франция готова ввести войска на Украину и даже готова к ядерной войне.

Автор статьи задаётся вопросом, что на самом деле имеют в виду французы, говоря, что они «готовятся к самому жёсткому противостоянию»? Макрон заявил, что Франция должна гарантировать, что Россия не победит, но имеет ли он в виду победу на Украине или он говорит о защите Европы, вопрошает журналист.

И по его версии, Макрон в большей степени говорит именно о безопасности Европы, а не Украины. Он сказал, что «война вернулась на нашу землю» и что Россия «каждый день ещё больше расширяет свою угрозу нападения на нас». «Но даже если Макрон имеет в виду защиту Европы от России, имеет ли он в виду фактическое нападение или просто потенциальное?» — задаётся вопросом автор статьи, отмечая, что иногда Макрон звучит так, будто он имеет в виду, что Европа должна быть готова защищаться от фактического нападения со стороны России, а порой он говорит, что победа России на Украине «снизит доверие к Европе до нуля».

«Интерпретировать мотивы Макрона может быть даже сложнее, чем выяснить смысл его заявлений, — отмечает издание. — Зачем Макрону пересекать красную линию третьей мировой войны?» У этого может быть как минимум три интерпретации.

Во-первых, возможно, его слова адресованы вовсе не России, а США и Германии. Макрон, возможно, пытается оказать психологическое давление на своих союзников, чтобы они отправили Украине больше денег и оружия, предполагая, что они сочтут этот вариант более приемлемым, чем отправлять войска.

Во-вторых, возможно, его слова на самом деле адресованы России, чтобы она не могла быть уверенной, что никто из союзников за Украину не вступится.

В-третьих, возможно, целью его комментариев является Европа. Она должна подготовиться к тому, что после избрания Трампа США станут меньше поддерживать Европу и защищать себя и Украину ей придётся самостоятельно. И если Германию считают экономическим лидером Европы, Франция хотела бы быть лидером в области безопасности. Германия опасается роста напряжённости, а Франция хочет создать впечатление, что она этого не боится.

«Макрон открыл дверь для обсуждения присутствия западных войск на Украине. Учитывая риски, связанные с открытием этой двери, всем будет важно прояснить как красные линии Макрона, так и его мотивацию для отправки войск на Украину», — пишет The American Conservative.