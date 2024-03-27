«А вдруг русские начнут стрелять?» — французский генерал советует подумать, прежде чем вводить войска на Украину

22:18
Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале
Бельгиец Ваут ван Арт получил несколько переломов в результате аварии и завала с участием около десяти велогонщиков на гонке Dwars door Vlaanderen в Бельгии.
22:07
Путин посетил в Торжке учебный центр лётного состава Минобороны
Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны.
22:01
МО: над Белгородской областью сбили 16 РСЗО Vampire
Системы ПВО сбили 16 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.
21:59
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящий момент находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
21:54
Фетисов уверен, что экс-тренер ХК ЦСКА Фёдоров легко сможет найти новую команду
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем бывшего главного тренера ХК ЦСКА Сергея Фёдорова.
21:52
Над Белгородом и Белгородским районом сбили 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 16 воздушных целей.
21:51
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни.
21:45
Израиль проработает с США дату консультаций по операции в Рафахе
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Израиль проработает с США дату консультаций по операции израильских военных в Рафахе.
21:43
Свищёв: мы обязаны уважать мнение атлетов, решивших ехать на Олимпиаду
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении некоторых спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года под нейтральным флагом.
21:42
Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Киева со стороны НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили планы по активизации поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса.
21:41
На региональных трассах Удмуртии ограничат движение большегрузов в апреле
На региональных и межмуниципальных трассах Удмуртии введут ограничения движения для большегрузного транспорта в апреле.
21:36
В Тверской области более 133 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала года
В Тверской области более 133 тыс. жителей прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года.
21:31
Ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн
Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн.
21:30
В Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям, в том числе военнослужащим, сотрудникам промышленных предприятий, аграриям, врачам, педагогам, представителям общественных организаций.
21:27
Песков: российские спецслужбы продолжают расследование теракта в «Крокусе»
Спецслужбы России продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», официальных версий пока никто не озвучивал.
21:24
Полиция Новосибирска установила личность рассылавшей призывы к теракту подростка
Сотрудники ФСБ и МВД Новосибирской области установили личность девочки-подростка, которая рассылала фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах с призывами к теракту.
21:23
Bild: немецкая Lufthansa и профсоюз достигли соглашения
Немецкая авиакомпания Lufthansa и профсоюз Ver.di достигли соглашения, забастовки наземного персонала авиаперевозчика будут прекращены.
21:21
На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске вернут все колокола
На башню Главного корпуса оружейного завода в Ижевске планируют вернуть все девять колоколов, в том числе похищенный после пожара 2018 года.
21:20
Каменский: не думаю, что Фёдоров уйдёт из организации ЦСКА
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА.
21:16
Диетолог Суржик высказалась о пользе йогуртов без живых бактерий
Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, что стерилизованные йогурты так же полезны, как и с живыми микроорганизмами.
21:14
В Ставропольском крае закупят беспилотники для мониторинга лесов
В Ставропольском крае планируют закупить беспилотники для мониторинга лесов, заявил губернатор Владимир Владимиров.
21:11
Кожевников: Воробьёву предстоит тяжёлая работа в ХК ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера хоккейного ЦСКА.
21:09
В Кемеровской области увеличат расходы на поддержку населения
Депутаты кемеровского парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объём расходов в 2024 году увеличен до 324,3 млрд рублей, доходов — до 257,1 млрд.
21:07
Минтранс США подтвердил гибель шести человек из-за обрушения моста в Балтиморе
Министр транспорта США Пит Буттиджич подтвердил гибель шести человек в результате обрушения моста в Балтиморе.
21:01
В Подмосковье открывается сезон проката электросамокатов
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.
21:00
Автоэксперт Сажин дал рекомендации по подготовке машины к весне
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как подготовить машину к весне.
20:55
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили.
20:54
RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта
Для сотрудников «Крокус Сити Холла» за две недели до трагедии проводили инструктаж на случай терактов.
20:48
Автоэксперт Родионов посоветовал не приезжать на шиномонтаж с грязными колёсами
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендовал приезжать в шиномонтаж с помытыми колёсами.
20:46
В Эстонии арестовали журналистку Бурцеву
Эстонские силовики арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи для интернет-издания Baltnews.com.
20:45
СЭ: Фёдоров не планирует работать главным тренером клуба КХЛ в следующем сезоне
Специалист Сергей Фёдоров не будет принимать предложения о работе главным тренером в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/25.
20:43
В Петербурге отреставрируют 85 зданий за четыре года
В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 85 зданий за четыре года, заявил губернатор Александр Беглов.
20:37
Вильфанд: в девять регионов России придут аномальные морозы до -40 °С
Аномальные морозы до -40 °С прогнозируются в ряде регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
20:37
Послы стран ЕС пришли к компромиссу по отмене тарифов в торговле с Украиной на год
Бельгийское председательство в Совете ЕС заявило на своей странице в соцсети X, что послы стран Евросоюза пришли к компромиссу по отмене тарифов в торговле с Украиной на год.
20:35
Сборная Подмосковья получила 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике
Сборная Московской области получила 41 диплом по итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
20:34
Воробьёв стал главным тренером ХК ЦСКА
В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером.
20:33
Финансист Соловиченко рассказала о действиях в случае потери работы
Эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко дала рекомендации, как действовать в случае потери работы.
20:30
Жители Пермского края смогут увидеть комету Понса — Брукса в апреле
Жители Пермского края смогут понаблюдать за кометой Понса — Брукса в апреле.
20:29
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
20:25
В ЯНАО заявили о расширении возможностей использования реабилитационного сертификата
В Ямало-Ненецком автономном округе расширили возможности использования реабилитационного сертификата.
20:24
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками.
20:22
МЧС обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
МЧС России обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в перечне указано 143 человека.
20:19
Психолог Девятка рассказала о типичном поведении в экстремальных ситуациях
Психолог Анна Девятка рассказала об алгоритмах психики человека в экстремальных ситуациях.
20:18
Губерниев — о лишении Валиевой президентской стипендии: Камила не пропадёт
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.
20:18
Путин допустил расширение круга тех, кто может пользоваться Пушкинской картой
Президент России Владимир Путин допустил, что круг пользователей Пушкинской карты может быть расширен.
20:17
В МИД России пообещали ответить на решение Латвии выслать российского дипломата
В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона ответит на решение Латвии выслать российского дипломата.
20:14
Депутат Свинцов высказался о влиянии компьютерных игр на психику детей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказался о влиянии компьютерных игр на психику детей.
20:08
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Латвии объявило российского дипломата персоной нон грата.
20:07
Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля
В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о запуске с 1 апреля экологической акции «Сдай старые шины».
20:05
Билетёр «Крокуса» рассказал RT, как выводил людей через служебный выход
Билетёр «Крокус Сити Холла» Костя Бармаков рассказал RT, как выводил людей через служебный выход во время нападения террористов.