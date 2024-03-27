«А вдруг русские начнут стрелять?» — французский генерал советует подумать, прежде чем вводить войска на Украину

Отправлять французские войска на Украину в соответствии с планами Эммануэля Макрона крайне рискованно, если не продумать, что делать в случае ответных действий со стороны России, считает экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш. Как отметил эксперт в эфире LCI, сценарии, в основе которых отправка ограниченного контингента силами одной страны, вряд ли сработают.

Во французской прессе в последние дни активно обсуждались различные сценарии отправки французских войск на Украину в соответствии с предупреждениями Эммануэля Макрона. Однако, прежде чем рассматривать такие проекты всерьёз, необходимо задаться вопросом: «Чего мы хотим добиться», считает экс-глава главного военного штаба ЕС, французский генерал Жан-Поль Перрюш.

По его убеждению, заявления французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова США и НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, посеяв сомнения в рядах русских.

При этом на практике отправка французских солдат на Украину требует чёткого планирования и ясно поставленной цели. Однако обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, «если мы не предусмотрим, что произойдёт в случае, если русские начнут стрелять, и наша первая инициатива обернётся провалом», предупреждает эксперт. По его словам, «было бы крайне рискованно» вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчёт возможные последствия.