Рекордный результат Владимира Путина на выборах объясняется успешной экономической политикой, считает экономический аналитик Оливье Дёламарш. В интервью TVL он отметил, что правительству Макрона о таком остаётся только мечтать, перекладывая свою ответственность за тяжёлое положение страны на Россию.

Высокая поддержка Путина на выборах связана с экономическими успехами его правительства, заявил в интервью TVL экономический аналитик Оливье Дёламарш. С 2000 года ВВП на душу населения увеличился почти в 10 раз, а внешний долг составляет всего 15% ВВП. Россия может поблагодарить Запад за санкции, которые подтолкнули её к реформам.

Французским лидерам об этом остаётся только мечтать: за тот же период во Франции ВВП на душу населения увеличился только в шесть раз, а внешний долг достиг 114,5% ВВП. Вместо того чтобы «поставить на колени» Россию, власти страны поставили на колени свою страну, замечает эксперт. Макрон окружил себя непрофессионалами, которые даже не умеют ясно выражаться на французском.

Макрон утверждает, что в украинском конфликте на кону безопасность Европы, однако таким образом только хочет отвлечь внимание от ситуации в собственной стране, считает аналитик. Не Путин виноват в том, что во Франции каждый день происходят нападения, госслужбы плохо работают, образование развалено при рекордных налоговых сборах. При этом министр экономики, как в школе, пытается снять с себя ответственность за рост цен на энергетику и высокую инфляцию.