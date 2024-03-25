El País: вопреки амбициям Макрона Франция к участию в конфликте не готова
За два года, прошедшие с начала украинского конфликта, президент Франции Эммануэль Макрон в том, что касается отношений своей страны с Россией, превратился из голубя в ястреба, пишет El País. Чуть менее двух лет назад французский лидер в течение нескольких месяцев призывал «не унижать Россию», но уже в феврале этого года Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину наземных западных войск.
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