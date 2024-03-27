Bloomberg: «больше говорит, чем делает» — европейские союзники сомневаются в лидерских качествах Макрона

Эммануэль Макрон пытается выставить себя главой внешней политики Евросоюза. Французский лидер разжигает противостояние с Москвой, при этом явно экономит на помощи Украине и сталкивается с провалами в Африке, тем самым заставляя союзников задуматься, способен ли он отстаивать их интересы, пишет Bloomberg.
Поскольку Великобритания больше не входит в ЕС, а правительство Германии раздирают внутренние склоки, Эммануэль Макрон выставляет себя фактическим лидером континента во внешней политике. Но не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов, пишет Bloomberg.
Скандальный комментарий французского президента о возможной отправке войск на Украину вызвал мгновенную критику со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца. Его слова также разозлили американских чиновников, которые опасаются прямого столкновения с Москвой, отмечает издание.
По словам источников Bloomberg, вынудив Берлин публично исключить возможность прямого военного вмешательства, Париж развеял сохраняющуюся двусмысленность относительно красных линий союзников. Комментарии Макрона также не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, особенно с учётом «незаметного присутствия» военнослужащих некоторых стран Запада на Украине.
В ЕС приветствовали ужесточение позиции французского президента в отношении России. Но многие члены блока недовольны тем, что Макрон не спешит раскошеливаться на помощь ВСУ и «больше говорит, чем делает». Например, Париж до сих пор не внёс свою долю на инициативу Чехии по выпуску 800 тыс. снарядов и выделил Киеву только €2 млрд, в то время как Берлин — €22 млрд, подчёркивает издание.
Кроме того, Макрон уже допустил несколько промахов в своих внешнеполитических авантюрах за пределами Европы. В частности, его стратегия в Африке разваливается, поскольку Париж испытывает большие трудности с тем, чтобы убедить региональные страны в необходимости мириться с военным присутствием бывшей колониальной державы, обращает внимание Bloomberg.
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