Франция и в целом Европа делают ошибку, затягивая украинский конфликт вместо того, чтобы ратовать за мирные переговоры, поделился своим мнением депутат от партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в интервью Europe 1. Он считает, что Украина должна стать нейтральной, а главная проблема для Запада, которая сближает его с Россией, — это исламизм.
«Я считаю, что Франция совершает историческую геополитическую глупость, подливая масло в огонь» украинского конфликта ради политической выгоды, заявил в интервью Europe 1 лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, это «локальный» конфликт, который надо решать мирно, а «настоящая проблема — исламизм… не Россия». «Что бы мы делали, если бы Владимир Путин не боролся с ИГИЛ*в Сирии?» — напомнил депутат Нацсобрания.
Он потребовал «прекратить безумную антироссийскую пропаганду» и вернуться к мирным переговорам, которые США и Великобритания сорвали в декабре 2022-го. Ещё Жак Ширак призывал сделать из Украины нейтральную демилитаризованную зону и остановить расширение НАТО. Николя Дюпон-Эньян назвал «абсурдными» обвинения Владимира Путина в империализме и желании напасть на другие страны.
«Я поражён отсутствием исторического видения у наших лидеров», — выразил сожаление политик. Он подчеркнул, что украинский конфликт — это «самоубийство для Европы XXI века», которое играет на руку Китаю, зависимости от США и расцвету исламизма на юге. «Если мы не расставим приоритеты, не сделаем выбор, тогда Европа исчезнет из истории», — предупредил Дюпон-Эньян.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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