Абсурдно думать, что, напугав Путина, Макрон заставит его отступить, заявил в эфире France 3 глава французской партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его мнению, Запад не в том положении, чтобы угрожать России, а путь к миру на Украине лежит через компромисс и переговоры.

Кризис в отношениях России и Запада начался в 2008 году, когда Европа решила, что Грузия и Украина войдут в НАТО, заявил глава французской партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон в интервью телеканалу France 3. С тех пор, по мнению политика Владимир Путин почувствовал угрозу со стороны Запада. «И признаем, что было с чего», — добавляет политик.

С точки зрения Меланшона, Путина можно назвать «опасным» человеком в том смысле, что он предусматривает множество вариантов развития событий и готовится к ним заранее, и Запад должен «иметь мудрость, чтобы понять его образ мыслей».

«Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить», — уверен глава французских крайне левых. По его мнению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон, где находятся атомные электростанции, затем речь должна идти о прекращении огня, позже — о границах, и наконец — о референдумах среди населения.

«Мы не в том положении, чтобы угрожать России, — предупреждает Меланшон. — Никто не может завоевать страну, в которой семь часовых поясов и которая уже поборола как Наполеона, так и Гитлера».

Объясняя своё решение голосовать против соглашения о сотрудничестве с Украиной, политик напомнил, что документ предусматривает членство Киева в НАТО, «а это значит, что никакой мир с Россией будет невозможен». Кроме того, соглашение говорит о поддержке членства Украины в ЕС, которое нанесёт ущерб Франции.

В этой связи Меланшон выступил против продления беспошлинного ввоза во Францию украинской сельхозпродукции: если уж украинская оборона полностью зависит от помощи союзников, их не нужно ослаблять несправедливой конкуренцией.