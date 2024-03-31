Le Monde: мэр Парижа заявила, что российских и белорусских атлетов на Олимпиаде не ждут

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что российских и белорусских спортсменов в Париже на Олимпиаде не ждут, пишет Le Monde. А вот украинских атлетов она обещала принимать «как героев». Сторонники Украины приветствовали такую позицию и намерены требовать того же и от Международного олимпийского комитета.

Анн Идальго, мэр Парижа, где пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, отправилась с визитом в Киев, где сделала заявление, которое диссонирует с позицией Международного олимпийского комитета и французских властей, пишет Le Monde. «Хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что их в Париже не ждут», — заявила она после посещения тренировочного центра украинских спортсменов.

А вот украинцам она сообщила обратное: «Париж встретит вас как героев, в Париже вы будете как дома. Игры — это мир, и это также универсальное послание, которое я приехала донести». В частности, Идальго встречалась с бывшим боксёром Виталием Кличко, но их разговор прошёл в подземном бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Несмотря на то что Анн Идальго не является лицом, принимающим решения по этому вопросу, её заявления российским властям не понравятся, предполагает издание. Так, решение о введении строгих критериев отбора и о лишении российских спортсменов гимна и флага официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным, несправедливым и неприемлемым.

А вот сторонников Украины такие заявления, конечно, радуют. «Важно, что мэр Парижа, города, принимающего Олимпийские и Паралимпийские игры, занимает такую ​​чёткую позицию по этому вопросу, — заявил Le Monde президент ассоциации Stand With Ukraine Эдвард Майор. — Мы должны потребовать такого чёткого решения и от МОК».