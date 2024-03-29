France 24: для олимпийского огня выбрали «дом» на время Игр в Париже

Менее чем за 4 месяца организаторы летней Олимпиады в Париже определились, где будет стоять чаша для олимпийского огня, сообщает France 24. Этим местом станет сад Тюильри. Тем не менее до сих пор неизвестно, кто 26 июля будет зажигать эту чашу.

До начала Игр осталось менее четырёх месяцев, и олимпийский огонь, по имеющейся информации, нашёл дом на время Олимпиады. Огонь будет гореть днём и ночью в саду Тюильри в сердце города и будет доступен для всех, как было в Рио-де-Жанейро в 2016 году.



Эта идея, похоже, пользуется популярностью.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Я по-настоящему рад, что огонь разместят здесь для жителей Парижа.



ДЕВУШКА: Думаю, тут много места. Так что это хороший выбор.



МУЖЧИНА: Да, это хорошее место, чтобы разместить тут огонь.



Почему?



МУЖЧИНА: Ну, тут живописно.



Установка (чаши. — ИноТВ) будет проведена недалеко от шести олимпийских объектов Парижа на великолепнейшем участке между площадью Согласия и музеем Лувр. Для олимпийского огня это первоклассное место королевского уровня.



ЖЮЛЬЕТ ГЛИКМАН, историк: Сад Тюильри был спроектирован королевой Екатериной Медичи, что довольно оригинально. Кроме того, всех королей интересовал сад Тюильри. Это место связывает воедино монархическую, республиканскую и гражданскую историю Парижа. Так что он довольно символичен.



Остаётся вопрос о том, кто будет зажигать чашу, как в 1996-м это сделал Мухаммед Али, а в 2021-м — Наоми Осака. Организаторы хранят это в секрете, чтобы избежать утечек. Менее 10 человек знают, что будет включать в себя церемония открытия.



Нам известно, что она будет состоять из 12 сцен. Танцоров всё ещё набирают. Некоторые из них, возможно, будут на подтанцовке у Айи Накамура, которую выбрали исполнить песню Эдит Пиаф «L'hymne à l'amour». Следит за этим 26 июля будут два миллиарда телезрителей.



Дата публикации 28 марта 2024 года.