Le Monde: между Россией и МОК спортивная холодная война

Международный олимпийский комитет исключил российских и белорусских спортсменов из церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Более того, он обвинил Россию в политизации спорта за то, что она решила организовать собственные Игры дружбы, пишет Le Monde. В ответ российские представители обвинили МОК в том, что он «скатывается к расизму и неонацизму», а нейтральный флаг, под которым будут выступать наши спортсмены, сравнивали с жёлтой еврейской звездой.

Реакция Москвы на заявления МОК была ожидаемо язвительной, пишет Le Monde. Утром 20 марта российская дипломатия обвинила Международный олимпийский комитет в том, что он «скатывается к расизму и неонацизму». Ранее МОК, в свою очередь, обвинил Россию в «политизации спорта» из-за того, что она организовывает свои Игры дружбы в пику Олимпийским играм. «Между Россией и МОК начинается холодная война мирового спорта», — пишет автор статьи.

Во вторник МОК исключил участие российских и белорусских спортсменов в параде во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. И он принял комплекс мер, чтобы обеспечить нейтралитет спортсменов из этих стран: их годность будет проверять специальная комиссия в составе трёх членов МОК; полученные медали не будут учитываться в рейтинге стран; вместо национального у них будет нейтральный флаг и гимн.

Отношения между Лозанной и Москвой за последние двое суток приобрели воинственный тон, пишет автор статьи. Риторика МОК стала беспрецедентно твёрдой. Политолог Люка Обен отмечает, что до сих пор МОК демонстрировал определённую форму дипломатии и многостороннего подхода. Но отказ допустить россиян на церемонию открытия он расценивает как сильный символ: это ключевой момент Игр, который видят миллиарды зрителей, эти кадры останутся в истории.

В среду словесное обострение напряжённости со стороны России достигло новых высот, отмечает автор статьи. Политик Сергей Марков сравнил нейтральный флаг, который будет сопровождать российских спортсменов, прошедших отбор в Париж, с жёлтой звездой, которую носили евреи во время Второй мировой войны. «МОК из организации для спорта превращается в организацию по запрету спорта и по политическим репрессиям. Так Европа устремляется по пути фашизма», — заявил Марков.

Украина, со своей стороны, с удовлетворением наблюдает за словесной войной между Москвой и Лозанной, пишет автор статьи. В течение нескольких месяцев она выступала за полное исключение спортсменов двух стран и даже опубликовала их списки. «МОК ясно дал понять, что России нет места в международном спорте», — заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.

Всё внимание сейчас приковано к Владимиру Путину, пишет автор статьи. Политологи задаются вопросом, будет ли со стороны России бойкот Олимпийских игр, тем более, что они предполагают, что резкие заявления российских властей как раз и призваны «усилить напряжённость, чтобы оправдать возможный бойкот». И даже глава МОК Томас Бах отмечает, что слово теперь за российским президентом.