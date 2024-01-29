Politicо: политические передряги грозят затмить Олимпиаду-2024

В июле 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. Однако, по мнению Politico, это событие могут омрачить политические передряги. И речь здесь не только о масштабных мировых конфликтах. Помимо этого летний праздник грозят испортить и внутренние проблемы. В таких условиях шансы Макрона безмятежно насладиться Олимпиадой выглядят незначительными.

В июле 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры, спустя 100 лет после того, как они проводились во Франции последний раз. Однако, по мнению Politico, это торжественное событие могут омрачить политические передряги. И здесь на первом месте, безусловно, два конфликта: между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАС.

Помимо этих масштабных мировых проблем, есть и менее громкие, однако способные затмить спортивные состязания: спор об общественном транспорте, бездомность, терроризм, разъярённые книготорговцы на берегу Сены. В таких условиях шансы Макрона безмятежно насладиться Олимпийскими играми этим летом выглядят незначительными, уверено Politico.

«Все Олимпийские игры с момента их создания в 1896 году были политическими и геополитическими. Уровень внимания очень высок… это, вероятно, самый напряжённый момент, который мы наблюдали со времён окончания холодной войны. Итак, мы увидим крайне политизированные Игры», — цитирует издание Лукаса Обина, специалиста по спортивной геополитике и директора по исследованиям Института международных и стратегических отношений.

Президент оргкомитета Игр Тони Эстангет заявил, что не хочет, чтобы политика затмила само спортивное мероприятие, однако он понимает, что это практически невозможно: «Это правда, что международный контекст сегодня особенно напряжённый».

Вплоть до октября 2023 года мировая общественность была уверена, что самой большой головной болью МОК и Франции в преддверии Игр будет решение о допуске российских спортсменов. Однако всё изменилось с началом войны в Израиле. Массированный военный ответ Тель-Авива вызвал глобальное возмущение со стороны не только спортсменов арабского происхождения, но и многих других.

Так, французскую баскетболистку Эмили Гомис вынудили уйти со своего поста одного из послов «Парижа-2024» из-за её протеста против действий Израиля. Гомис обвинили в том, что она нарушила нейтралитет своими комментариями в соцсети. Это спровоцировало очередную волну обвинений в непоследовательности олимпийских боссов, учитывая, что российские спортсмены вынуждены выступать в нейтральном статусе, а израильских спортсменов никто не преследует.

«Споры, вероятно, будут нарастать по мере приближения мероприятия. Многие, вероятно, укажут на двойные стандарты», — считает Обин. На запрос Politico МОК был получен ответ от одного из представителей. В нём говорится, что он следит за ситуацией и за влиянием, «которое она оказывает на израильских и палестинских спортсменов». Он также отметил, что «дискриминации нет места на Олимпийских играх», а олимпийские комитеты Израиля и Палестины «действуют в мирном сотрудничестве уже несколько десятилетий».

При этом не прекращаются жаркие дебаты относительно участия российских и белорусских спортсменов. Макрон заявил, что российский флаг не будет вывешен на соревнованиях, но не стал возражать против участия спортсменов.

Но на этом неразбериха вокруг участия России и Белоруссии не заканчивается. МОК опубликовал окончательную рекомендацию разрешить атлетам из этих стран участвовать в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Однако Международная федерация гимнастики решила не включать российских гимнасток в список участников отборочных соревнований.

А президент World Athletics Себастьян Коу заявил в декабре 2023 года, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать даже под нейтральным флагом. В ответ на это Россия решила организовать свою собственную версию Олимпийских игр.

Однако помимо глобальных конфликтов у Франции хватает и внутренних проблем, которые рискуют испортить праздник. Так, полиция подозревает мошенническую схему с наймом работников без документов для создания конкурентной инфраструктуры и многочисленными противоречиями по национальному признаку. Происходящее подчёркивает противостояние либерального правительства Макрона и мэра Парижа социалистки Анн Идальго.

В частности, издание напоминает про конфликт мэра с министром транспорта Клеман Бон, который возник после заявления Идальго о неготовности инфраструктуры общественного транспорта к Играм. Бон ранее и сам признавал, что грядущее мероприятие не добавит радости парижанам.

Теперь, когда до Олимпиады остаётся лишь несколько месяцев, транспортные работники и полицейские требуют прибавки к зарплате и улучшений условий труда, что, как отмечает Politico, неизбежно приведёт к хаосу.

Помимо этого, правительство отчаянно пытается улучшить внешний вид столицы. Для этого МВД приступило к зачистке ночлежек бездомных и вытеснению их за пределы города. Это вызвало волну критики от неправительственных организаций.

Но власти пошли дальше. Было заявлено о намерении реквизировать студенческое жильё для размещения олимпийского персонала. Причём компенсация для пострадавших студентов составит всего €100 на человека и два билета на Игры.

МВД успело обидеть и знаменитых книготорговцев на берегах Сены, которых собираются временно переместить с привычных точек, чтобы освободить место и повысить безопасность на время Олимпиады.

Не прошла по плану и поездка парижского мэра на Тихоокеанский остров Таити, где должны пройти соревнования по сёрфингу. Местные жители оказались крайне недовольны строительством новой инфраструктуры и его возможным негативным влиянием на окружающую среду и растительность. А политические оппоненты Идальго обвинили её в нецелевом использовании государственных средств.

Ну, и, разумеется, в наши дни нельзя забывать о том, что церемония такого масштаба, как открытие Олимпиады, представляет серьёзную угрозу с точки зрения безопасности. В ней будут принимать участие около 400 тыс. человек, и определённые группы могут воспользоваться этим моментом.

Неудивительно, что грядущие Игры не вызывают энтузиазма среди местных жителей. Вначале возник скандал из-за дороговизны билетов. Затем возникли проблемы в Олимпийской деревне, расположенной в одном из беднейших районов Парижа. Она строилась с целью не только разместить 14 тыс. спортсменов, но и обеспечить местных работяг более современным и энергоэффективным жильём в будущем.

Однако по сообщению местных СМИ, до сих пор не наблюдается особого желания приобретать квартиры в этом районе. Это ставит под сомнение социальное наследие Олимпиады и её способность улучшить условия жизни людей с низким доходом, как это обещали организаторы.

Несмотря на всеобщее недовольство и волну негативных публикаций, организаторы всё ещё не теряют надежды провести спортивный праздник на должном уровне. Остаётся лишь наблюдать, сможет ли политика отойти на второй план хотя бы на время.