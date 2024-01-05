L’Opinion: соратник Ле Пен увидел в нейтральном статусе российских спортсменов лицемерность МОК

Решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к ОИ в Париже в нейтральном статусе «немного лицемерно», приводит L’Opinion слова депутата Нацсобрания Франции и вице-президента Нацобъединения Себастьяна Шеню. В интервью France 2 он заявил, что «попытка унизить народ и спортсменов бессмысленна», а «спорт должен быть выше» политических разногласий.

Крупные спортивные соревнования не избежали влияния мировых конфликтов, пишет L’Opinion. В связи с продолжающейся спецоперацией на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Такое решение МОК «немного лицемерно», указывает депутат Нацсобрания Франции и вице-президент Нацобъединения Себастьян Шен. В интервью France 2 он признал, что у Франции «сложные отношения с Россией» и никто из французов «не поддерживает политику» её президента, однако из-за этого нельзя обрывать все контакты с этой страной.

Соратник Марин Ле Пен уверен, что рано или поздно правительство сменится — и Франции придётся возобновить связи с этой страной. «Так что попытка унизить народ и спортсменов бессмысленна», — считает политик. Он подчёркивает, что у Парижа «глубокие разногласия» с Владимиром Путиным, однако «спорт должен быть выше этого».