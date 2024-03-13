Times: расистский скандал омрачил подготовку к Олимпиаде в Париже

Франция оказалась в центре расистского скандала после сообщений, что на открытии Олимпийских игр в Париже может выступить франко-малийская певица Ая Накамура, пишет The Times. Несмотря на мировой успех «королевы французского R&B», ультраправые партии и консерваторы раскритиковали такой выбор. Певица обвинила их в расизме, её поддержали левые и центристы, однако две трети опрошенных французов не хотят, чтобы она выступала на церемонии.

Во Франции разгорелся расистский скандал: ультраправых возмутили слухи, что на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже песню легендарной Эдит Пиаф может исполнить французская певица малийского происхождения Ая Накамура, пишет The Times. Французские СМИ сообщают, что президент Макрон якобы обсуждал такое предложение с получившей мировую известность 28-летней певицей месяц назад во время встречи с ней в Елисейском дворце. Среди миллионов её фанатов называют Рианну и Мадонну, а саму её окрестили «королевой французского R&B».

Как рассказывает издание, ни президент, ни певица не подтвердили слухи, однако это не помешало крайне правым националистам выразить своё негодование. На ралли партии «Реконкиста» сторонники бывшего кандидата в президенты и ярого противника мигрантов Эрика Земмура засвистели, когда он упомянул имя Накамуры. Небольшая группа националистов провела в Париже протестную акцию с плакатами: «Никакой Айи — это Париж, а не рынок Бамако». К правым присоединились и консерваторы, которые высказали свои сомнения в правильности такого выбора, указывая на откровенные тексты песен и использование заимствований из других языков, преимущественно английского.

Ая Накамура в соцсетях решительно ответила на нападки: «Вы можете быть расистами, но не глухими. Вот что вас задевает! Я становлюсь главной темой обсуждений на государственном уровне, но чем я вам на самом деле обязана? Ничем». Её поддержали левые и центристы. Депутат «Непокорённой Франции» Антуан Леоман указал, что критики Накамуры «утверждают, что любят страну, однако хотят исключить французскую певицу, которую со времён Эдит Пиаф больше всего слушают по всему миру». Он подчеркнул, что «нельзя быть расистом и патриотом Франции». Ему вторит депутат от партии зелёных Сандрин Руссо: по её словам, такой выбор показывает «новый образ Франции — открытой и толерантной».

Разразившийся скандал обнажает глубокий культурный и расовый раскол во Франции. Согласно опросу ODOXA для телекомпании RTL и букмекерской фирмы Winamax, 63% французов не хотят, чтобы Накамура выступала на церемонии открытия Игр. Около 80% опрошенных указали, что слышали о такой певице, из них 73% не согласны с тем, что она представляет французскую музыку.