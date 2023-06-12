Telegraph: ранимых британских читателей предупредили об «устаревшем» языке автора «Дживса и Вустера»
Британское издательство Penguin снабдило общим предупреждением книги сатирика Пелама Гренвилла Вудхауса «Положитесь на Псмита» и «Что-нибудь этакое». Компания руководствовалась опасениями, что оба произведения, повествующие о злоключениях аристократов в старинном английском поместье, содержат «потерявшие актуальность» социальные установки, сообщает The Daily Telegraph.
«Имейте в виду, что эта книга была опубликована в 1920-х годах и может содержать формулировки, темы или характеристики, которые могут показаться вам устаревшими», — говорится в примечании к переизданию. При этом издательство не указывает какие-либо конкретные «проблемные» места в двух романах, подчёркивается в статье.
Ссылки по теме
-
TF1: во Флориде из школьных библиотек массово изымают «неподобающие» книги
-
Libération: французское издательство перепишет романы Агаты Кристи в духе политкорректности
-
Daily Telegraph: «оскорбительный и ранящий текст» — читателей предупредили о расизме в «Унесённых ветром»
-
SCMP: Уорхол вместо Достоевского — в отказе от советского наследия на Украине добрались до русских писателей