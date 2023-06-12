Telegraph: ранимых британских читателей предупредили об «устаревшем» языке автора «Дживса и Вустера»

Переиздание работ британского классика П.Г.Вудхауса снабдили предупреждением из-за опасений, что они содержат «потерявшие актуальность» формулировки, темы или характеристики. Ранее цензуре подверглась его серия о Дживсе и Вустере, в которой были изменены или удалены все термины, касающиеся расы, пишет The Daily Telegraph.

Британское издательство Penguin снабдило общим предупреждением книги сатирика Пелама Гренвилла Вудхауса «Положитесь на Псмита» и «Что-нибудь этакое». Компания руководствовалась опасениями, что оба произведения, повествующие о злоключениях аристократов в старинном английском поместье, содержат «потерявшие актуальность» социальные установки, сообщает The Daily Telegraph.

«Имейте в виду, что эта книга была опубликована в 1920-х годах и может содержать формулировки, темы или характеристики, которые могут показаться вам устаревшими», — говорится в примечании к переизданию. При этом издательство не указывает какие-либо конкретные «проблемные» места в двух романах, подчёркивается в статье.

Ранее стало известно, что цензуре подверглась любимая многими серия Вудхауса о Дживсе и Вустере. В частности, в обновлённых версиях романов «Спасибо, Дживс» и «Ваша взяла, Дживс» отредактировали или удалили «расовую терминологию», обращает внимание The Daily Telegraph.

«Устранению слов», которые могут ранить чувства современных читателей, также подверглись некоторые другие популярные авторы. В романах Яна Флеминга удалили или заменили некоторые термины, относящиеся к расам. «Смерть на Ниле» Агаты Кристи претерпела более существенные изменения. Целый отрывок, описывающий британскую туристку, возмущающуюся группой детей, полностью удалили из недавнего переиздания, напоминает газета.