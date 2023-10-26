Das Erste: Германия оказалась самой расистской страной Евросоюза

По данным последнего исследования, среди стран ЕС проблема расизма в отношении темнокожих особенно остро стоит в Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. При этом за последние пять лет ситуация значительно ухудшилась. 76% опрошенных афроамериканцев в стране заявили, что становились жертвами расизма именно из-за своего происхождения и цвета кожи. Большинство сталкивались с дискриминацией в повседневной жизни, а также при поиске работы и жилья.

Согласно проведённому в ЕС исследованию, проблема расизма в отношении темнокожих в Германии за последние пять лет значительно обострилась, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Среди 13 стран — членов Евросоюза, в которых Агентство ЕС по основным правам (FRA) проводило опросы для данного исследования, худшая ситуация оказалась в Германии.

По данным FRA, 76% опрошенных в стране участников с африканскими корнями заявили, что в течение последних пяти лет они становились жертвами расизма именно из-за своего происхождения и цвета кожи.

В текущем отчёте FRA только Австрия с показателем 72% демонстрирует такой же высокий уровень, как и Германия. Финляндия следует за ней на некотором отдалении с показателем 63%. Самые низкие показатели за последние пять лет указаны в исследовании для Польши (20%) и Швеции (25%).

В среднем по всем 13 странам ЕС, участвовавшим в исследовании, 45% респондентов заявили, что в течение последних пяти лет подвергались дискриминации по причине своего происхождения, цвета кожи или религии. В предыдущем исследовании этот показатель составлял 39%.

В ходе исследования была получена информация примерно от 6750 респондентов. FRA проводило опросы в период с октября 2021-го по октябрь 2022 года в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Польше, Португалии, Финляндии, Франции и Швеции.

В ноябре 2018 года FRA опубликовала второй доклад об опыте темнокожих людей в ЕС, основанный на данных 2016 года, когда 52% респондентов в Германии заявили, что за последние пять лет подвергались словесной или физической дискриминации по причине своего этнического происхождения или мигрантского статуса.

Большинство опрошенных (38%) в течение последних пяти лет испытывали дискриминацию именно из-за цвета кожи, далее следуют этническое или собственное миграционное происхождение (30%) и религия (6%).

Если рассматривать только последние 12 месяцев, то 29% всех участников исследования заявили, что за этот период они становились объектом дискриминационных или расистских нападок от трёх до пяти раз. 23% сообщили о двух инцидентах в течение года, а 19% заявили, что стали жертвой дискриминации один раз. 16% респондентов сообщили о шести и более инцидентах, а 11% ощущали «постоянную» дискриминацию в повседневной жизни.

На вопрос о том, в каких сферах повседневной жизни они ощущают дискриминацию, большинство опрошенных (34%) ответили, что чувствовали себя ущемлёнными при поиске работы. 31% рассказали о том, что подвергались дискриминации на работе. Столько же участников исследования за последние пять лет ощущали дискриминацию при поиске жилья.

В Германии доля темнокожих, заявивших, что они подвергались дискриминации при поиске работы в течение пяти лет, достигла 56%. Только в Австрии этот показатель выше — 59%. Что касается жилья, то 74% всех респондентов в Германии рассказали о дискриминационном опыте.

Директор Агентства ЕС по основным правам Майкл О'Флаэрти рассказал о «шокирующих» результатах опросов. «Люди африканского происхождения всё чаще подвергаются дискриминации только из-за цвета кожи, — сказал он. — Расизму и дискриминации не должно быть места в нашем обществе».

FRA призвало ЕС и его государства-члены принять меры для того, «чтобы лица африканского происхождения также могли осуществлять свои права, не подвергаясь расизму и дискриминации». Например, дискриминация и расизм должны наказываться сдерживающими мерами, а дискриминационная практика в учреждениях и органах власти должна пресекаться, сообщает немецкий телеканал Das Erste.