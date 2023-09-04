Die Welt: в Германии решили поэкспериментировать с обратным расизмом

Музей города Дортмунда ограничил посещение выставки о колониализме людьми с белым цветом кожи. Официально это сделано из заботы о чувствах чернокожих и других ущемляемых меньшинств. Но как передаёт Die Welt, не всем дортмундцам это пришлось по душе. Большая часть людей считают это дискриминацией, а юристы обращают внимание на деликатность вопроса, так как музей финансируется региональными властями из средств налогоплательщиков.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: В Дортмунде концепция выставки о колониальной эпохе вызвала дискуссию. Конкретно то, что людям с белой кожей не разрешается находиться в музее по субботам во время обеда. В это время доступ предоставляется исключительно BIPoC*, то есть чернокожим, представителям коренного населения или цветным людям. Таким образом, создаётся так называемое safe-space** и предотвращается дискриминация. Но эксперты-юристы критикуют именно это, так как происходит именно обратное.

Das ist kolonial — это выставка в здании бывшей угольной шахты Цоллерн в Дортмунде. Она посвящена колониальной истории региона и организована региональным объединением Вестфалия-Липпе. На самом деле вход бесплатный для всех. Но по субботам с 10 до 14 часов люди с белой кожей должны оставаться на улице, потому что тогда выставочный зал отведён исключительно для BIPoC, то есть для чернокожих и так называемых цветных людей. Выставка становится «безопасным местом», убежищем от белых людей, которых, как показывает это видео, курсирующее в интернете, действительно выпроваживают.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОРТМУНДА: Это расизм.



ПРОХОЖИЙ: В принципе, я бы сказал, что это дискриминация, так как мы тоже должны иметь возможность попасть внутрь.



ЖИТЕЛЬ ДОРТМУНДА: Глупость. Мы все люди — и все можем быть там одновременно.



Противоречивость в правилах посещения: региональное объединение Вестфалия-Липпе — финансируемый федеральной землёй институт, и налогоплательщикам выставка обошлась в 100 тысяч евро. Кажется, это понимают и организаторы. В ответ на запрос.

МУЗЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕСТФАЛИИ-ЛИППЕ: «Безопасное пространство» — это эксперимент, и просьба к посетительницам и посетителям на несколько часов обратить внимание на людей, которых тема колониализма касается намного сильнее, чем других. Кто, несмотря на эту просьбу, хочет посетить наши выставочные залы в это время, не встретит препятствий.



АРНДТ КЕМПГЕНС, юрист: Я могу себе представить, что таким образом пытаются немного обойти юридические тонкости, оставив, так сказать, заднюю дверь открытой. Я думаю, что это серая зона. Но нужно спросить себя, действительно ли имеет смысл делать выставку о неравном обращении и после этого вводить неравное обращение ещё и на кассе.



Есть также критика со стороны некоторых политических деятелей.

НИЛЬС МЕРЕР, председатель дортмундского отделения СвДП: Я думаю, что политике идентичности не место в этом обществе, она представляет опасность из-за социального разделения. И именно поэтому мы, естественно, отвергаем любую форму дискриминации, и внешние характеристики не должны определять, сможете ли вы посетить выставку или нет.



Даже если региональная ассоциация и музей оспаривают общий запрет на вход, их правила ясно дают понять, что белым людям здесь иногда не рады.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2023 года.

* Сокращение от английского Black, Indigenous and People of Color — чернокожие, аборигены, цветные (прим. ИноТВ).



** Безопасное пространство (прим. ИноТВ).