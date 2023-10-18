Spiegel: в общественный центр еврейской общины в Берлине бросают коктейли Молотова
Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, сложившаяся после нападения ХАМАС на Израиль, отражается и на Германии. «Антисемитские происшествия учащаются», — поясняет Der Spiegel. Так, стало известно, что в ночь со вторника на среду в Берлине, в городском районе Митте было совершено нападение на центр еврейской общины Кахаль Адас Израэль.
Неизвестные бросили два коктейля Молотова, по счастливой случайности не попавших в здание и разбившихся на входной лестнице. О произошедшем сообщила сама община в своём аккаунте в Х (бывший Twitter). Кроме общественного центра еврейской общины, рядом расположена и синагога, а также другие учреждения общины.
«Нет оправдания разжиганию ненависти в Берлине. Нет оправдания оскорблениям, угрозам или нападениям на других. Любой, кто решит это сделать, посягает на основы нашего сосуществования и должен осознавать, что как правовое государство мы будем противостоять этому неуклонно и со всеми вытекающими последствиями», — заявила Ирис Шпрангер, сенатор Берлина по внутренним делам. Глава надзора за службами безопасности также призвала жителей города «принимать участие только в мирных протестах и не совершать никаких преступлений», несмотря на «конфликт, тревоги и эмоции».
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