Spiegel: в общественный центр еврейской общины в Берлине бросают коктейли Молотова

Противостояние между ХАМАС и армией Израиля сказывается на настроениях в Европе. В Берлине учреждения еврейской общины подвергаются нападениям. В ночь на среду здание центра общины Кахаль Адас Израэль в Берлине было атаковано коктейлями Молотова. Der Spiegel указывает, что официальные лица правительства немецкой столицы просят воздержаться от насилия, несмотря на эмоции.

Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, сложившаяся после нападения ХАМАС на Израиль, отражается и на Германии. «Антисемитские происшествия учащаются», — поясняет Der Spiegel. Так, стало известно, что в ночь со вторника на среду в Берлине, в городском районе Митте было совершено нападение на центр еврейской общины Кахаль Адас Израэль.

Неизвестные бросили два коктейля Молотова, по счастливой случайности не попавших в здание и разбившихся на входной лестнице. О произошедшем сообщила сама община в своём аккаунте в Х (бывший Twitter). Кроме общественного центра еврейской общины, рядом расположена и синагога, а также другие учреждения общины.

Пострадавших нет, полиция Берлина начала расследование. Также ночью был задержан 30-летний мужчина на Е-скутере. Он пытался прорваться к синагоге, оказывал сопротивление полиции и «выкрикивал подстрекательские и антиизраильские лозунги». После установления личности он, однако, был отпущен, но инцидент продолжают расследовать.

Улица, на которой находится центр общины, в настоящее время перекрыта и находится под наблюдением полиции. Несмотря на нападение, утром родители привели своих детей в общественный детский сад. «Мы не должны сейчас паниковать», — сообщил один из членов общины журналу Der Spiegel.

«Этот поджог является последовательным продолжением прославления террора ХАМАС на улицах Германии», — комментирует ситуацию в Х Центральный совет евреев Германии.

«Это ошеломило меня и поражает нас в самое сердце», — заявила бывший бургомистр Берлина, ныне возглавляющая Министерство экономики немецкой столицы, Франциска Гиффай.



«Нет оправдания разжиганию ненависти в Берлине. Нет оправдания оскорблениям, угрозам или нападениям на других. Любой, кто решит это сделать, посягает на основы нашего сосуществования и должен осознавать, что как правовое государство мы будем противостоять этому неуклонно и со всеми вытекающими последствиями», — заявила Ирис Шпрангер, сенатор Берлина по внутренним делам. Глава надзора за службами безопасности также призвала жителей города «принимать участие только в мирных протестах и не совершать никаких преступлений», несмотря на «конфликт, тревоги и эмоции».