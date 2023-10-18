Der Spiegel Оригинал

Spiegel: в общественный центр еврейской общины в Берлине бросают коктейли Молотова

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Противостояние между ХАМАС и армией Израиля сказывается на настроениях в Европе. В Берлине учреждения еврейской общины подвергаются нападениям. В ночь на среду здание центра общины Кахаль Адас Израэль в Берлине было атаковано коктейлями Молотова. Der Spiegel указывает, что официальные лица правительства немецкой столицы просят воздержаться от насилия, несмотря на эмоции.
Spiegel: в общественный центр еврейской общины в Берлине бросают коктейли Молотова
AP

Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, сложившаяся после нападения ХАМАС на Израиль, отражается и на Германии. «Антисемитские происшествия учащаются», — поясняет Der Spiegel. Так, стало известно, что в ночь со вторника на среду в Берлине, в городском районе Митте было совершено нападение на центр еврейской общины Кахаль Адас Израэль.

Неизвестные бросили два коктейля Молотова, по счастливой случайности не попавших в здание и разбившихся на входной лестнице. О произошедшем сообщила сама община в своём аккаунте в Х (бывший Twitter). Кроме общественного центра еврейской общины, рядом расположена и синагога, а также другие учреждения общины.

Пострадавших нет, полиция Берлина начала расследование. Также ночью был задержан 30-летний мужчина на Е-скутере. Он пытался прорваться к синагоге, оказывал сопротивление полиции и «выкрикивал подстрекательские и антиизраильские лозунги». После установления личности он, однако, был отпущен, но инцидент продолжают расследовать.
 
Улица, на которой находится центр общины, в настоящее время перекрыта и находится под наблюдением полиции. Несмотря на нападение, утром родители привели своих детей в общественный детский сад. «Мы не должны сейчас паниковать», — сообщил один из членов общины журналу Der Spiegel.
 
«Этот поджог является последовательным продолжением прославления террора ХАМАС на улицах Германии», — комментирует ситуацию в Х Центральный совет евреев Германии.
 
«Это ошеломило меня и поражает нас в самое сердце», — заявила бывший бургомистр Берлина, ныне возглавляющая Министерство экономики немецкой столицы, Франциска Гиффай.

«Нет оправдания разжиганию ненависти в Берлине. Нет оправдания оскорблениям, угрозам или нападениям на других. Любой, кто решит это сделать, посягает на основы нашего сосуществования и должен осознавать, что как правовое государство мы будем противостоять этому неуклонно и со всеми вытекающими последствиями», — заявила Ирис Шпрангер, сенатор Берлина по внутренним делам. Глава надзора за службами безопасности также призвала жителей города «принимать участие только в мирных протестах и не совершать никаких преступлений», несмотря на «конфликт, тревоги и эмоции».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
антисемитизм Ближний Восток Германия Израиль Палестина политкорректность полиция преступление преступность расизм ХАМАС экстремизм
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров