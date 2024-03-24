«Большая социальная зачистка»: Париж перед Олимпийскими играми освобождают от мигрантов
На улице Дудовилль в 18-м округе Парижа сегодня утром царит растерянность: Амината, Массара, Шанталь — все эти женщины ошеломлены.
На улице Дудовилль в 18-м округе Парижа сегодня утром царит растерянность: Амината, Массара, Шанталь — все эти женщины ошеломлены.
Ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.
Американская администрация вряд ли пересмотрит позицию по отказу от взаимодействия с Россией в сфере борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что только работа сообща позволит добиться результатов в борьбе с терроризмом, США не удастся отсидеться в стороне.
Руководство Австралии никак не отреагировало на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил посол России в Канберре Алексей Павловский.
США не передавали России никакой информации, касающейся теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», после произошедшей трагедии.
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы.
Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске и заявил, что он ужасает своей жестокостью.
Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Замгенсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил, что совершившие в «Крокус Сити Холле» теракт нелюди должны понести суровое наказание.
Силы противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над южными окрестностями Дамаска.
Посол России в США Анатолий Антонов направил ноту касательно недостаточных мер безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии.
Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совбеза ООН.
Авиакомпании «Северный ветер», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокусе».
Самую высокую башню в мире Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага России в знак солидарности.
Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек.
В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске.
Посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.
На место пожара в «Крокусе» прибыла тяжёлая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки ИГИЛ* к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил, что нельзя спешить с такими выводами.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свете теракта в «Крокусе» заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причём не по вине Москвы.
«Крокус Сити Холл» в Подмосковье будет восстановлен после теракта.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».
Из-за попадания осколка ракеты в торец дома в Севастополе во время атаки погиб 65-летний мужчина.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили самую массированную атаку на город за последнее время.
Здание штаб-квартиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Снимавший концерт группы «Пикник» оператор Иван Поморин заявил в эфире «Соловьёв LIVE», что террористы действовали продуманно и хорошо представляли, в какой момент всё должно произойти, чтобы люди не смогли покинуть зал.
Восьмилетний хоккеист, воспитанник академии «Олимпийская деревня-80» Илья Толпыкин пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Сборная Германии одержала победу над командой Франции в товарищеском матче.
Работы по разбору завалов после теракта в «Крокус Сити Холле» приостановлены до утра из-за нехватки освещения.
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос отметился голевой передачей в товарищеском матче с командой Франции.
Российский посол в США Анатолий Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
На территории Кривого Рога Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
Сборная Бразилии одержала победу над командой Англии в товарищеском матче.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
В Севастополе сообщили об отбое воздушной тревоги.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются расшатать ситуацию в России, используя национальный вопрос.
Американка Клэр Лю снялась с турнира категории WTA 1000 в Майами (США) и пропустила россиянку Дарью Касаткину в третий круг.
Режим авиационной опасности отменили в Херсонской области.
Люди по всему миру осуждают теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поддерживают Россию, несмотря на «пляски на костях», устроенные украинскими пропагандистами.
Завершились выступления танцевальных пар на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).
Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта днём траура в стране в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено 19 реактивных ракет РСЗО RM-70 Vampire.
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спасатели МЧС России за день разобрали 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле».
Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины.
Сигнал ракетной опасности отменён в Белгороде и Белгородском районе.
В Краснодаре восемь человек пострадали из-за аварии с автобусом, автокраном и ещё тремя автомобилями.