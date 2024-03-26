Independent: в Европе усиливают меры безопасности после теракта в России

02:44
Супруга экс-директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»
Супруга бывшего директора «Новой Голландии» Николая Конашенка задержали в Пулкове после скандальных заявлений в социальных сетях.
02:33
Telegraph: в центре Лондона прошёл митинг фермеров против импорта продукции
Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешёвого импорта сельскохозяйственной продукции.
02:23
Небензя: срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия
Постпред России Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.
02:18
Песков: доллар США уже теряет своё лидерство, но этот процесс не быстрый
Процесс дедолларизации в мировой экономике уже начался вместе с утратой американского лидерства, однако он завершится ещё не скоро.
02:12
«Общественное» сообщило о новых взрывах в Харькове
Украинское издание «Общественное» сообщило о новых взрывах в Харькове.
02:03
Песков назвал Путина трудоголиком, который работает сутками
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что президент России Владимир Путин по сути своей трудоголик, а его рабочий день может быть растянут «по суткам».
01:47
Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок на Гаити
Российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.
01:43
Губернатор Флориды подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях
Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.
01:41
Взрыв произошёл в Харькове
В Харькове на Украине произошёл взрыв.
01:35
Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов
Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе.
01:29
Голикова: состояние девяти пострадавших в «Крокусе» оценивается как крайне тяжёлое
Состояние девяти пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе одного ребёнка, оценивается как крайне тяжёлое, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
01:15
Посольство КНР: действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру
Большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.
01:07
Песков: Россия выполнит все планы по внутреннему развитию, несмотря на СВО
Приоритетность специальной военной операции не повлияет на выполнение планов по внутреннему развитию России.
00:58
Песков заявил, что между МОК и российскими спортивными властями нет контактов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поддержке контакта с Международным олимпийским комитетом (МОК).
00:57
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Курахове
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Курахове.
00:54
Контртеррористическое управление ООН готово работать по расследованию теракта в России
Контртеррористическое управление ООН в случае получения соответствующих поручений от стран — участниц всемирной организации будет готово подключиться к расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».
00:50
Замгенсека ООН: победить терроризм без международного сотрудничества невозможно
Заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков заявил, что терроризм является глобальной угрозой, а международное сотрудничество по линии специальных служб является одним из важнейших факторов его предотвращения и борьбы с ним.
00:46
Песков: мировой спорт сделали заложником политических дрязг
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международный спорт сделали заложником политических дрязг.
00:44
УНИАН: в Харькове без света остались несколько сотен тысяч горожан
Несколько сотен тысяч горожан остались без света в Харькове.
00:37
Песков: Россия должна развить Rutube до уровня YouTube
Россия должна развивать отечественный видеохостинг Rutube до тех пор, пока он не сможет наравне конкурировать с YouTube.
00:31
Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Киева и обезопасить своих граждан
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru высказал мнение, что Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в Новороссии и Донбассе.
00:27
Песков заявил, что Путина поддерживает вся Россия, несогласных почти нет
Практически всё общество России согласно с политикой президента Владимира Путина, противников у неё очень мало.
00:25
Песков: к решению спортсменов ехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал уважать решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
00:24
Песков назвал «мировым феноменом» результат Путина на выборах
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что победа Владимира Путина на выборах президента России с 87% голосов является феноменальным результатом.
00:19
Песков: Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага
Россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине.
00:14
Винер собирается организовать концерт для тех, кто спасал людей в «Крокусе»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что хочет организовать концерт для людей, участвовавших в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».
00:09
Песков: без России обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно
Обсуждать мирный план по Украине без России абсурдно и бесперспективно, заявил в интервью aif.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
00:05
Песков выразил уверенность, что народы России и Украины восстановят общение
Общение народов России и Украины в обозримом будущем восстановится.
00:03
В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково
Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково.
00:01
В Госдуме предложили создать Евразийскую электронную школу
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.
23:57
В МИД Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем заявил, что заявления о якобы имеющей место отправке России иранского вооружения для применения его против Украины являются сказками.
23:56
Defense TV: планирующие бомбы ВКС России показали впечатляющие результаты на Украине
Планирующие авиабомбы ВКС России показали очень хорошие результаты в боях с ВСУ.
23:54
Макгрегор: Голливуд выстроился в очередь, я могу сыграть любую роль
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о новом контракте с промоушеном.
23:45
Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
23:45
RT: жительница Сочи ищет отца, который пропал после теракта в «Крокусе»
Жительница Сочи Карина ищет отца, который пропал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
23:39
Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены звезды»
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев анонсировал летний предсезонный международный турнир с участием «Црвены звезды».
23:34
Глава «Новой Голландии» уволилась из-за слов мужа о теракте в «Крокусе»
Директор петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост после циничных слов своего супруга Николая Конашенка о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
23:23
Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет
Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблеров среди футболистов в возрасте до 20 лет.
23:23
LCI: Франция вступит в прямое боестолкновение с Россией в случае краха ВСУ
Франция может вступить в прямое боестолкновение с Россией в случае краха Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.
23:13
RT поговорил со знакомым пособников террористов, которые продали им машину
RT поговорил со знакомым пособников устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористов, которые продали им машину.
23:02
Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе»
Ещё один гражданин Белоруссии, по предварительным данным, погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
23:01
СКА впервые за 10 лет не дошёл до полуфинала Кубка Гагарина
Санкт-петербургский СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.
22:54
Полянский: Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН
Москва прояснит, что постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, заявив, что принятая 25 марта резолюция с требованием прекращения огня в Газе не является обязательной к исполнению.
22:50
Кожевников назвал нехватку опыта причиной поражения СКА в серии с «Автомобилистом»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет санкт-петербургского СКА из плей-офф КХЛ после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста».
22:45
Боррель назвал нереализуемой идею о создании единой европейской армии
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что идея о создании единой армии ЕС является нереализуемой.
22:42
Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению
Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
22:40
Ротенберг: травмы защитников СКА повлияли на исход серии с «Автомобилистом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы ведущих защитников петербургского клуба повлияли на ход серии с екатеринбургским «Автомобилистом» во втором раунде плей‑офф Кубка Гагарина.
22:36
RT поговорил с бывшим коллегой одного из участников нападения на «Крокус»
RT пообщался с бывшим коллегой террориста Далерджона Мирзоева, который является одним из исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
22:26
В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России
Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж приняли решение об отмене участия итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци) после его выступления в России.
22:22
Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5-8» вышли в 1/2 финала Кубка Гагарина
Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.