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Independent: в Европе усиливают меры безопасности после теракта в России

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Страны Европы усиливают меры безопасности после теракта в России, сообщает The Independent. Европейские государства идут на этот шаг на фоне того, как континент готовится к грядущим крупным мероприятиям, в том числе к Олимпийским играм во Франции.
Independent: в Европе усиливают меры безопасности после теракта в России
AP

Европейские страна повышают уровень террористической угрозы после нападения на концертный зал в Подмосковье, сообщает The Independent.

Этот теракт вновь привлёк внимание Европы к опасности, исходящей от экстремистов, на фоне того, как континент готовится к таким крупным событиям, как Олимпийские игры в Париже и чемпионат Европы по футболу в Германии.

Так, в воскресенье Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего. Вслед за ней Италия усилила меры безопасности на период Страстной недели, предшествующей Пасхе, которую итальянцы будут праздновать уже в эти выходные.

В Сербии в минувшие выходные на улицах Белграда были замечены сотрудники спецслужб с автоматами. Президент Александр Вучич при этом заявил, что они вместе полицейскими в штатском будут следить за спортивными объектами и торговыми центрами в столице.

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источник
Independent Великобритания Европа
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