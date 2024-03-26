Independent: в Европе усиливают меры безопасности после теракта в России

02:44 Супруга экс-директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе» Супруга бывшего директора «Новой Голландии» Николая Конашенка задержали в Пулкове после скандальных заявлений в социальных сетях.

02:33 Telegraph: в центре Лондона прошёл митинг фермеров против импорта продукции Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешёвого импорта сельскохозяйственной продукции.

02:23 Небензя: срыв Францией заседания СБ ООН по Югославии — дипломатическая агрессия Постпред России Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

02:18 Песков: доллар США уже теряет своё лидерство, но этот процесс не быстрый Процесс дедолларизации в мировой экономике уже начался вместе с утратой американского лидерства, однако он завершится ещё не скоро.

02:12 «Общественное» сообщило о новых взрывах в Харькове Украинское издание «Общественное» сообщило о новых взрывах в Харькове.

02:03 Песков назвал Путина трудоголиком, который работает сутками Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что президент России Владимир Путин по сути своей трудоголик, а его рабочий день может быть растянут «по суткам».

01:47 Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок на Гаити Российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

01:43 Губернатор Флориды подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.

01:41 Взрыв произошёл в Харькове В Харькове на Украине произошёл взрыв.

01:35 Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск поражены ракетным ударом в Одессе.

01:29 Голикова: состояние девяти пострадавших в «Крокусе» оценивается как крайне тяжёлое Состояние девяти пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе одного ребёнка, оценивается как крайне тяжёлое, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

01:15 Посольство КНР: действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру Большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.

01:07 Песков: Россия выполнит все планы по внутреннему развитию, несмотря на СВО Приоритетность специальной военной операции не повлияет на выполнение планов по внутреннему развитию России.

00:58 Песков заявил, что между МОК и российскими спортивными властями нет контактов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поддержке контакта с Международным олимпийским комитетом (МОК).

00:57 «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Курахове Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Курахове.

00:54 Контртеррористическое управление ООН готово работать по расследованию теракта в России Контртеррористическое управление ООН в случае получения соответствующих поручений от стран — участниц всемирной организации будет готово подключиться к расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

00:50 Замгенсека ООН: победить терроризм без международного сотрудничества невозможно Заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков заявил, что терроризм является глобальной угрозой, а международное сотрудничество по линии специальных служб является одним из важнейших факторов его предотвращения и борьбы с ним.

00:46 Песков: мировой спорт сделали заложником политических дрязг Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международный спорт сделали заложником политических дрязг.

00:44 УНИАН: в Харькове без света остались несколько сотен тысяч горожан Несколько сотен тысяч горожан остались без света в Харькове.

00:37 Песков: Россия должна развить Rutube до уровня YouTube Россия должна развивать отечественный видеохостинг Rutube до тех пор, пока он не сможет наравне конкурировать с YouTube.

00:31 Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Киева и обезопасить своих граждан Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru высказал мнение, что Россия должна действовать так, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности россиян, в том числе в Новороссии и Донбассе.

00:27 Песков заявил, что Путина поддерживает вся Россия, несогласных почти нет Практически всё общество России согласно с политикой президента Владимира Путина, противников у неё очень мало.

00:25 Песков: к решению спортсменов ехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал уважать решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

00:24 Песков назвал «мировым феноменом» результат Путина на выборах Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что победа Владимира Путина на выборах президента России с 87% голосов является феноменальным результатом.

00:19 Песков: Россия не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага Россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине.

00:14 Винер собирается организовать концерт для тех, кто спасал людей в «Крокусе» Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что хочет организовать концерт для людей, участвовавших в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

00:09 Песков: без России обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно Обсуждать мирный план по Украине без России абсурдно и бесперспективно, заявил в интервью aif.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

00:05 Песков выразил уверенность, что народы России и Украины восстановят общение Общение народов России и Украины в обозримом будущем восстановится.

00:03 В Твери подросток уплыл на отколотой льдине в деревню Пасынково Подросток в Твери решил погулять по льду на Волге, льдина откололась, и мальчик уплыл на ней в деревню Пасынково.

00:01 В Госдуме предложили создать Евразийскую электронную школу Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.

23:57 В МИД Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем заявил, что заявления о якобы имеющей место отправке России иранского вооружения для применения его против Украины являются сказками.

23:56 Defense TV: планирующие бомбы ВКС России показали впечатляющие результаты на Украине Планирующие авиабомбы ВКС России показали очень хорошие результаты в боях с ВСУ.

23:54 Макгрегор: Голливуд выстроился в очередь, я могу сыграть любую роль Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о новом контракте с промоушеном.

23:45 Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

23:45 RT: жительница Сочи ищет отца, который пропал после теракта в «Крокусе» Жительница Сочи Карина ищет отца, который пропал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

23:39 Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены звезды» Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев анонсировал летний предсезонный международный турнир с участием «Црвены звезды».

23:34 Глава «Новой Голландии» уволилась из-за слов мужа о теракте в «Крокусе» Директор петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост после циничных слов своего супруга Николая Конашенка о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

23:23 Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблеров среди футболистов в возрасте до 20 лет.

23:23 LCI: Франция вступит в прямое боестолкновение с Россией в случае краха ВСУ Франция может вступить в прямое боестолкновение с Россией в случае краха Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.

23:13 RT поговорил со знакомым пособников террористов, которые продали им машину RT поговорил со знакомым пособников устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористов, которые продали им машину.

23:02 Посольство: ещё один белорус, предположительно, погиб при теракте в «Крокусе» Ещё один гражданин Белоруссии, по предварительным данным, погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

23:01 СКА впервые за 10 лет не дошёл до полуфинала Кубка Гагарина Санкт-петербургский СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

22:54 Полянский: Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН Москва прояснит, что постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, заявив, что принятая 25 марта резолюция с требованием прекращения огня в Газе не является обязательной к исполнению.

22:50 Кожевников назвал нехватку опыта причиной поражения СКА в серии с «Автомобилистом» Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет санкт-петербургского СКА из плей-офф КХЛ после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста».

22:45 Боррель назвал нереализуемой идею о создании единой европейской армии Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что идея о создании единой армии ЕС является нереализуемой.

22:42 Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

22:40 Ротенберг: травмы защитников СКА повлияли на исход серии с «Автомобилистом» Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы ведущих защитников петербургского клуба повлияли на ход серии с екатеринбургским «Автомобилистом» во втором раунде плей‑офф Кубка Гагарина.

22:36 RT поговорил с бывшим коллегой одного из участников нападения на «Крокус» RT пообщался с бывшим коллегой террориста Далерджона Мирзоева, который является одним из исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

22:26 В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж приняли решение об отмене участия итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци) после его выступления в России.