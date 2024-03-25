Британский экс-дипломат: за терактом в России стояли не джихадисты

Устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были джихадистами, уверен бывший британский дипломат Алистер Крук. По его словам, джихадисты обычно продолжают стрельбу, пока их не убьют, а не планируют пути отхода и не пускаются в путь на машине на юг. Кроме того, исламисты обычно не совершают терактов в священный для мусульман месяц Рамадан, обращает внимание эксперт.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: Могу сказать вам, что эти люди не джихадисты. Потому что я посмотрел видео и знаю, как выглядят джихадисты. Знаете, моя работа состояла в том, чтобы находиться рядом с джихадистами, поэтому я знаю.

Во-первых, джихадисты обычно продолжают стрельбу, пока их не убьют. Это смертники, они хотят быть мучениками. Они не планируют отход и не хватают машину, чтобы двинуться к югу — это на них совершенно непохоже.

Во-вторых, сейчас Рамадан, а они обычно не занимаются подобным в священный месяц, не начинают убивать мирных жителей подобным образом.

В любом случае, совершенно очевидно, что эти люди сделали это за деньги. Во-первых, их завербовали в Таджикистане. Совершенно случайно там оказалось не только крупное американское посольство, но и украинское посольство, а посол — бывший глава украинской разведки в Киеве.

Нет, я пока не выдвигаю никаких предположений, потому что на этом этапе мы ничего не знаем. Но я бы сказал: крайне маловероятно, что это были джихадисты. Они не вели себя, как джихадисты, они не действовали, как джихадисты.

Очевидно, что всё нападение было спланировано заранее, организовано, было поставлено оружие, и, как оказалось, всё это делалось через Telegram. Это делалось не напрямую, никакого прямого взаимодействия между исполнителями и людьми, которые действовали за кулисами, обеспечивая их оружием и другими составляющими, не было.

А затем террористы пустились в бега, а русские им позволили, потому что этот отход был удивительно плохо организован во всех отношениях. Знаете, они же приехали на белом автомобиле Symbol с чёрной крышей, которые, как мне сообщили, довольно редко встречаются в Москве.

И вот они приехали со всем этим оружием и начали беспорядочную стрельбу. А затем попытались скрыться на той же машине. Ну, конечно, белый Renault Symbol с чёрной крышей — это было совершенно очевидно, и русские просто следовали за ним. Они хотели посмотреть, куда он направляется, с кем террористы могут вступить в контакт, с кем они могут встретиться.

И, наконец, когда стало довольно очевидно, что они направляются через Брянск к Украине, тогда они остановили машину в лесу, поскольку не хотели, чтобы эти люди вышли, взяли заложников или застрелили мирных жителей в процессе. Поэтому машина была остановлена в лесу, один из террористов был задержан, а другие сбежали в лес, где их одного за другим взяли живыми. Думаю, к этому моменту они уже сбросили оружие.

Итак, это была очень плохо исполненная, но, очевидно, тщательно спланированная операция.

Дата выхода в эфир 25 марта 2024 года.