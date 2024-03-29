Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск вскоре будет потерян украинцами, считает научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн. Если поставки оружия Киеву прекратятся, ничто не сможет остановить русских, отмечает эксперт в эфире телеканала LCI. Украинцы не могут обороняться без оружия и ротации войск, подчёркивает специалист.

Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами, как это уже случалось в 2014 году, считает научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн.



По её мнению, развитие событий будет зависеть от поставок вооружений Киеву. «Если (поставки) оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских», — отмечает эксперт в эфире телеканала LCI.

Украинцы не могут обороняться без оружия и ротации войск, подчёркивает специалист. Все, кто хотел сражаться на фронте, уже отправились служить. Оставшихся на Украине мужчин придётся мобилизовывать принудительно, они будут менее мотивированы, а многие из них уже покинули страну, обращает внимание де Бендерн.

Остаётся только надеяться, что перспектива поражения приведёт к возрождению патриотизма в стране, который заставит и других мужчин идти добровольцами на фронт, заключает гостья в студии телеканала. «Ведь они сражаются и за нас», — поясняет она.