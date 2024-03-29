Французский эксперт: без западного оружия и ротации ВСУ не остановить русских

17:16
Шор: ЕС показал отношение к Молдавии, не пропустив автобус с хором через Литву
Молдавский политик Илан Шор заявил, что Европа в очередной раз показала своё отношение к Молдавии, запретив автобусу с детским хором транзит через Литву.
17:12
В Роснедрах рассказали о работе по открытию нефтегазовых месторождений
Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказал о работе по открытию нефтегазовых месторождений.
17:10
В ЦБ заявили о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП
Центробанк России подготовил отчёт, в котором говорится о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП.
17:09
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракт
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на праздник Навруз.
17:07
Агаларов: решение о восстановлении «Крокуса» нельзя принимать самостоятельно
Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.
17:04
МИД России решил выслать молдавского дипломата
В российском Министерстве иностранных дел сообщили о вызове 29 марта в здание МИД России посла Молдавии Лилиана Дария.
17:02
Большинство россиян меняли профессию хотя бы один раз
Согласно новому исследованию, 63% россиян меняли профессию хотя бы один раз.
17:00
Тарасова — о критериях МОК для российских спортсменов: это позор
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права выставлять исключительные условия российским спортсменам для участия в Олимпиаде в Париже.
16:59
Вице-спикер ГД Чернышов: люди должны решать, что появится на месте «Крокуса»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что восстановление «Крокуса» — это вопрос общественности, а не собственника. По его мнению, не нужно восстанавливать его в том виде, в каком он был.
16:56
Автоэксперт Арутин разъяснил правила сезонного шиномонтажа
Автоэксперт Валерий Арутин рассказал подробности о правилах сезонного шиномонтажа.
16:54
Женщина провалилась под лёд в московском пруду и погибла
Женщина вышла на лёд Гольяновского пруда в Москве, чтобы перейти на противоположную сторону берега и провалилась в воду. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
16:49
Девятого фигуранта дела о «Крокусе» привезли в суд
Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои Назримада привезли в Басманный суд Москвы.
16:49
Кожевников — о переходе Федотова в «Филадельфию»: дай бог, чтобы всё получилось
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал переход экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова в клуб «Филадельфия Флайерз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
16:41
ЦБ: число карт системы МИР увеличилось за 2023 год в 1,6 раза
В отчёте Центробанка России говорится, что число карт системы МИР увеличилось за 2023 год в 1,6 раза.
16:37
Президент Польши приостановил действие ДОВСЕ
Польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы республики.
16:35
В Челябинском государственном музее сменился директор
Новым директором Челябинского государственного музея стала Полина Глинских, ранее она возглавляла челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история».
16:35
Скончался декан балетмейстерского факультета ГИТИСа Кружалов
В ГИТИСе сообщили о смерти декана балетмейстерского факультета Андрея Кружалова.
16:29
Волочкова: никогда бы не поехала в другую страну выступать под нейтральным флагом
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда бы не поехала на выступления в другую страну в нейтральном статусе.
16:22
Суд арестовал журналистку Sota.Vision по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу журналистку издания Sota.Vision*, являющегося иностранным агентом, Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об экстремизме.
16:21
ТАСС: в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски
В московском офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски.
16:20
Сальдо: житель Каховки Херсонской области пропал без вести после обстрела ВСУ
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что житель населённого пункта Каховка пропал без вести после атаки украинских войск.
16:18
Поддержку на работу по патриотическому воспитанию получат семь тверских школ
В Тверской области в 2024 году семь школ получат поддержку из регионального бюджета на улучшение материально-технической базы для проведения мероприятий, в том числе патриотической направленности. Соответствующее решение принято на заседании правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
16:17
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в семи украинских областях.
16:17
В Москве 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги
Помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице.
16:15
В Международных играх «Дети Азии» примут участие команды из 25 стран
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев рассказал подробности о предстоящих в России VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии».
16:14
В Тверской области рассказали о программе поддержки школьных инициатив
В Тверской области планируют реализовать 83 проекта по программе поддержки школьных инициатив в 2024 году, что на 26 больше, чем годом ранее.
16:14
В Йошкар-Оле назвали лауреатов фестиваля школьных театров
В Йошкар-Оле состоялся Республиканский фестиваль школьных театров «Первые роли».
16:14
В Калининграде вынесли приговор отцу по делу об избиении сына
Московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу по делу об избиении сына, которому потребовался длительный период восстановления и лечения.
16:14
В Ижевске выпустят аудиокнигу о детях войны
В Ижевске выпустят аудиокнигу «Италмас — цветок мира. Дети войны. Дети Победы».
16:12
В Харькове произошли взрывы
В подконтрольном Украине городе Харькове прогремели взрывы. Об этом проинформировали украинские мониторинговые Telegram-каналы.
16:11
Ишмуратова — о санкциях МОК в отношении россиян: налицо влияние нацизма
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова ответила на слова руководителя МОК Томаса Баха, который подчеркнул, что удалось избежать бойкота Игр-2024 в Париже как украинскими, так и российскими атлетами, а также признал, что действия организации должны иметь политическое влияние.
16:08
Лебедев: страны СНГ могут создать замену SWIFT
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества способны создать собственную эффективную систему взаимных расчётов вместо SWIFT.
16:06
ЦБ России в 2023 году получил прибыль в 140,4 млрд рублей
Банк России представил в Государственную думу годовой отчёт за 2023 год. В нём говорится, что за прошлый год финансовый регулятор получил прибыль в 140,4 млрд рублей.
16:05
ТАСС: следствие просит суд арестовать девятого фигуранта дела о «Крокусе»
Следствие запросило арест девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
16:01
Каменский — о переходе Федотова в «Филадельфию»: почему бы не попробовать себя в НХЛ
Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».
16:01
Вратарь «Зенита»: нам повезло попасть на «Спартак» в Кубке России
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о предстоящих матчах своей команды в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».
16:00
Юрист Красовская прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская высказалась об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
15:57
В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки
В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки по итогам 2023 года.
15:56
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, от взрыва погиб мужчина
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате взрыва погиб мужчина, пострадали два человека.
15:55
В Москве сообщили об увеличении объёмов производства электрооборудования
За 2023 год московские производители электрооборудования нарастили производство минимум в два раза.
15:55
Главного тренера женской команды «Лестер» уволили за связь с футболисткой
Наставник женской команды английского «Лестера» Вилли Кирк отправлен в отставку за неуставные отношения с одной из подопечных.
15:54
Подводный газопровод в центре Москвы реконструировали на 80%
В центре Москвы выполнено 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода.
15:53
Специалист Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на апрель
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на следующий месяц.
15:51
В Одессе после взрывов поднялся столб дыма
В Одессе, где произошли взрывы, виден столб дыма. Видео с последствиями публикуют украинские Telegram-каналы, в том числе «СТРАНА.ua».
15:49
Аналитик Антонов высказался о динамике курса рубля
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.
15:49
Тренер Волкова — об анонсе боя подопечного с Павловичем: подумал, что это шутка
Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова Тарас Кияшко, прокомментировал анонс поединка своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC 302 в Саудовской Аравии.
15:46
В прокуратуре Амстердама сообщили, когда начнётся процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ
В прокуратуре Амстердама объяснили, когда футболист «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ.
15:44
Общественник Бородин опубликовал ответ ГП на обращение по поводу Пугачёвой
Общественник Виталий Бородин опубликовал официальный ответ Генпрокуратуры по вопросу процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
15:42
В Москве начался пятый этап архивного проекта для школьников и студентов
В Москве стартовал пятый этап архивного проекта для учащихся столичных учебных заведений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
15:40
Польские солдаты помогут обеспечить безопасность на ОИ-2024 в Париже
Польские солдаты войдут в состав коалиции, сформированной для обеспечения порядка на Олимпийских играх — 2024 в Париже.