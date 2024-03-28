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СТРАНА: в Польше уволили генерала, отвечавшего за подготовку украинских военных

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Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который вместе с американскими военными отвечал за подготовку украинских солдат. Как пишет «СТРАНА», хотя Минобороны страны не приводит подробностей, говорится, что речь идёт о «расследовании по допуску к государственной тайне» польского генерал-лейтенанта.
СТРАНА: в Польше уволили генерала, отвечавшего за подготовку украинских военных
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Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского. Как пишет «СТРАНА», он вместе с американскими военными отвечал за подготовку украинских солдат.
 
Генерал-лейтенанта Громадзинского решили отозвать с должности командира Европейского корпуса (Eurocorps) — группы сил быстрого реагирования, базирующейся в Страсбурге.
 
В сообщении польского оборонного ведомства отмечается, что основанием для отзыва генерала стало начало проверки военной контрразведки в связи с «получением новой информации об офицере».
 
Хотя Минобороны страны не приводит подробностей, говорится, что речь идёт о «расследовании по допуску к государственной тайне» польского генерал-лейтенанта.
 
«На должность, которую занимал генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский, будет немедленно назначен другой офицер», — сообщил спикер Министерства обороны Польши Януш Сеймей.
 
Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года. В последние месяцы генерал также служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских военных.
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