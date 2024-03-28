СТРАНА: в Польше уволили генерала, отвечавшего за подготовку украинских военных

12:12 KKTV: вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо Американский ударный вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение в ходе учений в штате Колорадо. Об этом сообщил местный телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон.

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11:59 Экс-канцлер ФРГ Шрёдер не исключил своей роли посредника по Украине Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допустил, что его дружба с российским лидером Владимиром Путиным может поспособствовать переговорному процессу по Украине.

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11:35 Серохвостов: какие мы чемпионы России, если белорусы выиграли эстафету, смешно Биатлонист сборной Новосибирской области Даниил Серохвостов заявил, что не чувствует себя чемпионом страны, потому что белорусские спортсмены на чемпионате России обошли их и пришли к финишу первыми.

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