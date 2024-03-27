СТРАНА: поляки обещают непростые переговоры с Украиной по либерализации торговли с ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что вскоре состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским, в которой будут участвовать представители ассоциаций сельхозпроизводителей. Однако, как пишет «СТРАНА», министр отметил, что переговоры будут «непростыми», ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским союзом.

Власти Польши обещают непростые переговоры с Украиной, которая хочет либерализации торговли с Европейским союзом. Как пишет «СТРАНА», министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что вскоре состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским, в которой будут участвовать представители ассоциаций сельхозпроизводителей.

«Завтра приезжает правительственная делегация Украины, потому что в четверг в Варшаве совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычном формате. Потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог был сведён на уровень производителей», — сказал Секерский.

В то же время он добавил, что переговоры будут «непростыми», ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским союзом.