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СТРАНА: поляки обещают непростые переговоры с Украиной по либерализации торговли с ЕС

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что вскоре состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским, в которой будут участвовать представители ассоциаций сельхозпроизводителей. Однако, как пишет «СТРАНА», министр отметил, что переговоры будут «непростыми», ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским союзом.
СТРАНА: поляки обещают непростые переговоры с Украиной по либерализации торговли с ЕС
AP
Власти Польши обещают непростые переговоры с Украиной, которая хочет либерализации торговли с Европейским союзом. Как пишет «СТРАНА», министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что вскоре состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским, в которой будут участвовать представители ассоциаций сельхозпроизводителей.
 
«Завтра приезжает правительственная делегация Украины, потому что в четверг в Варшаве совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычном формате. Потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог был сведён на уровень производителей», — сказал Секерский.
 
В то же время он добавил, что переговоры будут «непростыми», ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским союзом.
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