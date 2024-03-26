СТРАНА: украинский военный предложил отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты

Командир отделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады Леонид Маслов уверен, что уклонисты от мобилизации должны быть отправлены в концлагеря и штрафбаты. Как пишет «СТРАНА», также военный назвал уклонистами депутатов, которые не принимают законы для того, чтобы «закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону».
Уклонисты от мобилизации на Украине должны быть отправлены в концлагеря и штрафбаты. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил в соцсетях командир отделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады Леонид Маслов.
«Уклонист — это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Не стоит на учёте, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК», — написал Маслов.
Также он назвал уклонистами депутатов, которые не принимают законы для того, чтобы «закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону».
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