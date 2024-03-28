Times: падение Киева — «кошмар Запада» — и он может стать реальностью

С учётом продолжающегося наступления российских войск на фронте растёт вероятность того, что вскоре они могут дойти до украинской столицы, считает обозреватель The Times Иэн Мартин. По его мнению, подобный сценарий будет катастрофой не только для режима Зеленского, но и для НАТО, которое встанет перед серьёзным выбором.

Отступление ВСУ и неминуемое поражение Киева — это «кошмарный сценарий», который сейчас обдумывают западные политики. События на фронте вынуждают Лондон, Вашингтон, Париж и Брюссель составлять план на случай «катастрофического краха» украинской армии, которая испытывает острую нехватку вооружения и боеприпасов, пишет обозреватель The Times Иэн Мартин.

Вопреки популярному мнению, что конфликт удастся заморозить и ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, на передовой продолжается ожесточённая борьба. Более того, существует реальный риск оттеснения украинских сил и возникновения кризиса, который грозит омрачить грядущий юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, предрекает автор статьи.

Успех России будет иметь «роковые последствия» не только для Украины, но и поставит перед выбором Запад, в котором наблюдается явный раскол. В то время как Франция грозит отправить войска на помощь ВСУ, другие страны, такие как Германия, категорически возражают против этого, подчёркивает Мартин.