С учётом продолжающегося наступления российских войск на фронте растёт вероятность того, что вскоре они могут дойти до украинской столицы, считает обозреватель The Times Иэн Мартин. По его мнению, подобный сценарий будет катастрофой не только для режима Зеленского, но и для НАТО, которое встанет перед серьёзным выбором.
Отступление ВСУ и неминуемое поражение Киева — это «кошмарный сценарий», который сейчас обдумывают западные политики. События на фронте вынуждают Лондон, Вашингтон, Париж и Брюссель составлять план на случай «катастрофического краха» украинской армии, которая испытывает острую нехватку вооружения и боеприпасов, пишет обозреватель The Times Иэн Мартин.
Вопреки популярному мнению, что конфликт удастся заморозить и ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, на передовой продолжается ожесточённая борьба. Более того, существует реальный риск оттеснения украинских сил и возникновения кризиса, который грозит омрачить грядущий юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, предрекает автор статьи.
Успех России будет иметь «роковые последствия» не только для Украины, но и поставит перед выбором Запад, в котором наблюдается явный раскол. В то время как Франция грозит отправить войска на помощь ВСУ, другие страны, такие как Германия, категорически возражают против этого, подчёркивает Мартин.
Лондон не станет экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока Вашингтон не гарантирует, что его не казнят, считает член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф.
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе», Сергей Никонов, отравился угарным газом и потерял сознание прямо возле выхода, дальше он ничего не помнит. На концерт мужчина пришёл вместе с женой. Когда открыли стрельбу, они были в кафе на бельэтаже, а после начала пожара пара побежала к пожарным лестницам, добралась до выхода, а двери оказались закрыты.
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что все биатлонисты проведут оставшиеся гонки чемпионата страны с наклейками на винтовках, посвящёнными Евгению Гараничеву.
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рекомендовал добавить в рацион грецкие орехи для снижения уровня холестерина.
Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ России) Альбина Макаева рассказала в беседе с RT о БАДах и их влиянии на организм.
Западные политики вынуждены готовиться к катастрофическому поражению армии Украины, которая так и не получила от других стран достаточно оружия и боеприпасов, считает обозреватель The Times Иэн Мартин.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал военкору RT Владу Андрице об обстановке на фронте и продвижении ВС России. Командир уверен: действия Украины и США сейчас — это агония из-за того, что они бессильны на фронте. Он считает, что «эта осень будет для нас победоносной».
Народный артист России Стас Михайлов, певец Владимир Пресняков и другие звёзды отечественной эстрады приняли участие в записи альбома «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от прослушивания которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».