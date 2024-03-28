В интервью Politico высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин посоветовал правительству Зеленского не препятствовать освещению трудного положения ВСУ на фронте. По его мнению, это позволит украинским властям продемонстрировать своё стремление к демократии и увеличит их шансы на получение дополнительной помощи от Запада.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин, отвечающий за противодействие дезинформации, призвал правительство Зеленского раскрывать «трудную правду» о положении ВСУ на фронте. Его совет в интервью Politico прозвучал на фоне военных успехов России и ослабления международного внимания к конфликту.
Киев ограничивает доступ журналистов к зоне боевых действий и тщательно контролирует нарратив. Но Рубин высказал мнение, что необходимо лучшее освещение плохих новостей и проблем, «которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского», поскольку в результате Украине якобы будет проще получать помощь союзников.
В беседе с Politico чиновник выразил уверенность, что страна «движется в правильном направлении». Но при этом признал, что Украина всё ещё не является «полноценной демократией», что неблагоприятно влияет на потоки информации.
Народный артист России Стас Михайлов, певец Владимир Пресняков и другие звёзды отечественной эстрады приняли участие в записи альбома «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от прослушивания которого пойдут на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, если бы выборы проводились сейчас. Об этом говорят данные социологического опроса, проведённого молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Под удар армии России в Харькове, по имеющимся данным, попали десятки боевиков, многие из которых носили нашивки РДК* и готовились к атаке на Белгородскую область, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковские источники. Также удар пришёлся по зданию, в котором могли находиться иностранные лётчики, проводившие консультации с украинскими пилотами.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать дополнительные условия для участия россиян в Олимпиаде в Париже.
Провальное контрнаступление украинских войск, острый дефицит снарядов и личного состава, а также отсутствие оборонительных рубежей привели к инициативе ВС России на передовой. Об этом пишет Financial Times.
Система диагностики в Московской области в 2023 году позволила на 2,5% повысить выявляемость опухолей на ранней стадии, заявила начальник управления организации онкологической помощи Минздрава региона Ольга Отдельнова.
В Москве упростили оформление карты москвича для льготной категории граждан. Если при проверке не подтвердилось право выбранной льготы на определённое транспортное приложение, то можно изменить категорию в личном кабинете на mos.ru после получения уведомления.
Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, подчеркнула в беседе с RT, что при сбалансированном и разнообразном питании принимать БАДы обычно нет необходимости — организм получает достаточно витаминов и минералов из пищи.
Сервис искусственного интеллекта будет доступен столичным врачам для определения патологии шейного отдела позвоночника на магнитно-резонансной томограмме, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кремлю ничего не известно об информации газеты The New York Times о том, что спецслужбы США не передали России полную информацию о готовящемся теракте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» работали в штатном режиме после теракта, но люди натыкались на запертые двери для персонала.
Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый сообщил, что украинская армия не может покинуть оставшуюся часть Новомихайловки в связи с угрозами расправы над родственниками.
Большая доля военнослужащих Вооружённых сил Украины страдают зависимостью от азартных игр — лудоманией, что оказывает прямое влияние на моральное состоянии армии. С заявлением об этом выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Спецслужбы США не поделились с Россией конкретной информацией о риске теракта, потому что боятся раскрыть свои источники и методы разведывательной деятельности, пишет американская газета The New York Times.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска ударили по гражданскому автомобилю, доставляющему уголь для жителей освобождённой территории региона, пострадал водитель.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал изменения, касающиеся сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, которые вступят в силу 1 апреля. В частности, до семи будет увеличено число допустимых штрафных баллов на практическом экзамене, а также начнёт действовать запрет на сдачу экзамена для людей, лишённых водительских прав.