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Politico: в Госдепе США призвали Киев не скрывать неприятную правду о конфликте

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В интервью Politico высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин посоветовал правительству Зеленского не препятствовать освещению трудного положения ВСУ на фронте. По его мнению, это позволит украинским властям продемонстрировать своё стремление к демократии и увеличит их шансы на получение дополнительной помощи от Запада.
Politico: в Госдепе США призвали Киев не скрывать неприятную правду о конфликте
AP

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин, отвечающий за противодействие дезинформации, призвал правительство Зеленского раскрывать «трудную правду» о положении ВСУ на фронте. Его совет в интервью Politico прозвучал на фоне военных успехов России и ослабления международного внимания к конфликту.

Киев ограничивает доступ журналистов к зоне боевых действий и тщательно контролирует нарратив. Но Рубин высказал мнение, что необходимо лучшее освещение плохих новостей и проблем, «которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского», поскольку в результате Украине якобы будет проще получать помощь союзников. 
 
В беседе с Politico чиновник выразил уверенность, что страна «движется в правильном направлении». Но при этом признал, что Украина всё ещё не является «полноценной демократией», что неблагоприятно влияет на потоки информации.
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источник
Politico США Северная Америка
теги
Владимир Зеленский вооруженный конфликт пропаганда Россия США Украина
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