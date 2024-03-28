В интервью Politico высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин посоветовал правительству Зеленского не препятствовать освещению трудного положения ВСУ на фронте. По его мнению, это позволит украинским властям продемонстрировать своё стремление к демократии и увеличит их шансы на получение дополнительной помощи от Запада.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Джеймс Рубин, отвечающий за противодействие дезинформации, призвал правительство Зеленского раскрывать «трудную правду» о положении ВСУ на фронте. Его совет в интервью Politico прозвучал на фоне военных успехов России и ослабления международного внимания к конфликту.

Киев ограничивает доступ журналистов к зоне боевых действий и тщательно контролирует нарратив. Но Рубин высказал мнение, что необходимо лучшее освещение плохих новостей и проблем, «которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского», поскольку в результате Украине якобы будет проще получать помощь союзников.

В беседе с Politico чиновник выразил уверенность, что страна «движется в правильном направлении». Но при этом признал, что Украина всё ещё не является «полноценной демократией», что неблагоприятно влияет на потоки информации.