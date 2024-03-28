Bloomberg: США договариваются с Турцией о поставках взрывчатки из-за проблем, вызванных украинским конфликтом

США ведут с Турцией переговоры об увеличении поставок взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg. Вашингтон предпринимает этот шаг в то самое время, когда западные союзники пытаются обеспечить Киев необходимыми боеприпасами, а также пополнить при этом свои истощённые запасы.

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов в то самое время, когда западные союзники изо всех сил пытаются снабдить Киев столь необходимыми боеприпасами, сообщает Bloomberg.



Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, используемого в ракетном топливе, будут иметь решающее значение для производства артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, эти поставки могут увеличить производство боеприпасов в три раза.



Между тем Турция, как отмечает издание, уже в этом году станет крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США.



Продолжающийся уже два года украинский конфликт спровоцировал всплеск глобального спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву и одновременно пополнять свои собственные истощённые запасы.



Этот скачок спроса привёл к задержкам при выполнении глобальных заказов и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил, сообщает издание со ссылкой на неназванные официальные лица.