Forbes: Украине нечего противопоставить российским «чудо-бомбам»

Планирующие бомбы КАБ стали для России настоящим «чудо-оружием». Как пишет Forbes, украинцы жалуются, что у ВСУ для них практически нет мер противодействия. Возможно, Киеву смогут помочь истребители F-16, но пока они не появятся в достаточном количестве, стоит рассчитывать лишь на средства ПВО, которые Москва уничтожает с завидной регулярностью.
Планирующие бомбы КАБ стали для России настоящим «чудо-оружием». Как пишет Forbes, украинцы жалуются, что у ВСУ для них практически нет мер противодействия.
Как отмечает автор материала, чтобы представить, насколько опасна сложившаяся сейчас ситуация для украинских бригад, нужно учитывать, что потребовалось всего по 125 КАБов в сутки в течение нескольких дней, чтобы в итоге разрушить оборону Авдеевки. Разумеется, у ВСУ были и другие проблемы, в частности, отчаянная нехватка артиллерийских боеприпасов, но последней каплей стали именно КАБы.
«После прилёта одного КАБа от любых зданий и сооружений остаётся лишь яма», — говорит боец 3-й украинской штурмовой бригады Егор Шугар.
Пока неясно, как украинцы могут положить конец «КАБовому кризису». Украинский генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что запоздалое прибытие европейских истребителей Lockheed Martin F-16 в ВВС Украины должно помочь. Но пока F-16 не появятся в достаточном количестве, чтобы изменить ситуацию, пройдёт некоторое время. Пока же украинские ВВС могут лишь развернуть против российских бомбардировщиков наземную систему ПВО. Однако стоит учитывать, что помимо риска для самих расчётов ПВО, у Киева не хватает даже некоторых типов ракет, подчеркнул Гаврилюк.
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