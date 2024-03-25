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L’Express: Финляндия «баррикадируется» от российской угрозы — не хватает только ядерного оружия НАТО

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Финляндия считает, что Россия ведёт против неё «гибридную войну», а угроза нападения со стороны Москвы вполне реальна. В связи с этим Хельсинки активно укрепляют оборону и наращивают военную силу, пишет L’Express. Для полноты картины не хватает только ядерного оружия НАТО — и, хотя это пока запрещает финское законодательство, президент Александр Стубб намерен изменить этот момент.
L’Express: Финляндия «баррикадируется» от российской угрозы — не хватает только ядерного оружия НАТО
AP

Несмотря на то что до сих пор Россия не давала никаких реальных поводов для беспокойства, Финляндия активно «баррикадируется» перед лицом «российской угрозы», сообщает L’Express. В том числе, по словам премьер-министра Петтери Орпо, Хельсинки считает, что Москва ведёт против страны «гибридную войну»: именно так Финляндии представляется поток мигрантов со стороны России. 

В период с августа по ноябрь 2023 года более 1300 человек из Азии и Африки прибыли в Финляндию через Россию — маршрут, который с тех пор был закрыт. «Цифры остаются низкими», ― отмечает французское издание, однако финские власти уверены: таким образом Москва отвечает на вступление Финляндии в НАТО.

Кроме того, угрозы носят и военный характер, считают финны. «Мы всегда были начеку в отношении нашего российского соседа и никогда не прекращали развивать нашу оборону», — заявляет член парламента Пекка Товери. По его словам, сегодня страна «готова в случае нападения» со стороны России, однако для полной уверенности не хватает одной детали: ядерного оружия НАТО, пишет L’Express.

Сразу после своего избрания на пост президента в этом году Александр Стубб заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы разрешить хранение и транспортировку ядерного оружия НАТО на финской земле, — сейчас её законы запрещают ввоз и транспортировку ядерного оружия по суверенной территории Финляндии. Ранее, в декабре, Хельсинки заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества с США — в ответ Россия объявила о создании Ленинградского военного округа, напоминает издание.

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источник
L'Express Франция Европа
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