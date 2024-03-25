L’Express: Финляндия «баррикадируется» от российской угрозы — не хватает только ядерного оружия НАТО

Финляндия считает, что Россия ведёт против неё «гибридную войну», а угроза нападения со стороны Москвы вполне реальна. В связи с этим Хельсинки активно укрепляют оборону и наращивают военную силу, пишет L’Express. Для полноты картины не хватает только ядерного оружия НАТО — и, хотя это пока запрещает финское законодательство, президент Александр Стубб намерен изменить этот момент.
Несмотря на то что до сих пор Россия не давала никаких реальных поводов для беспокойства, Финляндия активно «баррикадируется» перед лицом «российской угрозы», сообщает L’Express. В том числе, по словам премьер-министра Петтери Орпо, Хельсинки считает, что Москва ведёт против страны «гибридную войну»: именно так Финляндии представляется поток мигрантов со стороны России.
В период с августа по ноябрь 2023 года более 1300 человек из Азии и Африки прибыли в Финляндию через Россию — маршрут, который с тех пор был закрыт. «Цифры остаются низкими», ― отмечает французское издание, однако финские власти уверены: таким образом Москва отвечает на вступление Финляндии в НАТО.
Кроме того, угрозы носят и военный характер, считают финны. «Мы всегда были начеку в отношении нашего российского соседа и никогда не прекращали развивать нашу оборону», — заявляет член парламента Пекка Товери. По его словам, сегодня страна «готова в случае нападения» со стороны России, однако для полной уверенности не хватает одной детали: ядерного оружия НАТО, пишет L’Express.
Сразу после своего избрания на пост президента в этом году Александр Стубб заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы разрешить хранение и транспортировку ядерного оружия НАТО на финской земле, — сейчас её законы запрещают ввоз и транспортировку ядерного оружия по суверенной территории Финляндии. Ранее, в декабре, Хельсинки заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества с США — в ответ Россия объявила о создании Ленинградского военного округа, напоминает издание.
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