Москва использует нехватку боеприпасов и другие проблемы Украины для захвата её территории, приводит La Dépêche слова генерала Жерома Пеллистранди. Это ставит Киев перед тактической дилеммой: рисковать значительными потерями при обороне или пойти на территориальные уступки при отступлении.

В последние дни Россия активно продвигается на украинском фронте, а Киев заявил о «тяжёлой и напряжённой» ситуации у города Часов Яр, пишет La Dépêche. Генерал Жером Пеллистранди считает, что Кремль пытается использовать проблемы Украины — особенно нехватку боеприпасов — для завоевания её территории.

По мнению военного эксперта, «Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счёте означает территориальные уступки».

Пеллистранди предполагает, что Россия не остановится на деревнях и планирует захватить ключевые города, начиная с Краматорска. Его потеря больно ударит по Киеву, потому что приведёт к большим стратегическим и логистическим проблемам.