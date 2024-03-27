Die Welt: украинский конфликт придётся заморозить уже в этом году — или Россия победит

Украина в этом году вынуждена перейти в оборону — отчасти из-за безответственных действий канцлера Шольца и других западных политиков, пишет Die Welt. По версии издания, появляется всё больше признаков того, что конфликт может быть заморожен, причём уже в этом году — и Россия при этом получит явное преимущество.

Лидер парламентской фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призвал рассмотреть возможность «заморозки» конфликта на Украине, и на это существуют серьёзные причины, пишет Die Welt.

Одна из них заключается в том, что в ходе этой войны на истощение ни Россия, ни Украина не будут иметь столь явного превосходства, чтобы быстрое прекращение огня и мирное соглашение стали неизбежны для проигравшей стороны.

Другая причина: проигравшая сторона, которой, скорее всего, будет Украина, может изначально прекратить боевые действия в замороженном конфликте, не потеряв при этом лица и не принимая окончательного решения о «победителях» и «проигравших».

В этом случае российские вооружённые силы могут остаться в стране, поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут приостановлены, поскольку Запад сделает всё возможное, чтобы не разжечь замороженный конфликт. Такой замороженный конфликт будет представлять собой «состояние жуткого спокойствия — хотя и с явными преимуществами для Москвы».

Конфликт может быть заморожен уже в этом году. Во-первых, у Украины нет никаких перспектив вернуть утраченные территории в обозримом будущем. Напротив, в ближайшие недели следует ожидать новых российских наступлений и значительных территориальных потерь Украины. Во-вторых, Запад сильно недооценил военный потенциал России и её глобальные альянсы. У Москвы достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать бои ещё несколько лет.

В-третьих, Запад часто заявляет, что Украина защищает его свободу. Но всё чаще там принимаются эгоистичные решения в ущерб Украине. Например, санкции против России носят половинчатый характер и не распространяются на газ и уран, а Вашингтон призвал Киев воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы — чтобы мировые цены на нефть не выросли во время предвыборной кампании в США.

В целом можно предположить, что переговорная позиция Украины в будущем будет ухудшаться по сравнению с сегодняшним днём из-за безответственных действий Шольца и других политиков. Это историческая трагедия — однако она проложит путь к замораживанию этого ужасного конфликта, заключает Die Welt.