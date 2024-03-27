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Courrier international: ограничения на украинский импорт вызывают разногласия в ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Часть стран Евросоюза считают недостаточным проект об ограничениях на импорт некоторых сельхозпродуктов с Украины, рассказывает Courrier international. Они настаивают на включении в список пшеницы, как того требуют протестующие фермеры.
Courrier international: ограничения на украинский импорт вызывают разногласия в ЕС
AP

Евросоюз рассмотрит законопроект об ограничениях на импорт некоторых сельхозпродуктов с Украины, пишет Courrier international.

Часть стран во главе с Польшей и Францией считают его недостаточным и настаивают на включении в список пшеницы, как того требуют аграрии.

При этом Германия против любого пересмотра ранее принятых договорённостей.

С 2022 года ЕС освободил Киев от таможенных пошлин, что вызвало возмущение у европейских фермеров из-за нечестной конкуренции.
 
По их словам, украинская продукция обвалила местные цены, хотя не соответствует европейским стандартам.
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источник
Courrier International Франция Европа
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