Courrier international: ограничения на украинский импорт вызывают разногласия в ЕС

Часть стран Евросоюза считают недостаточным проект об ограничениях на импорт некоторых сельхозпродуктов с Украины, рассказывает Courrier international. Они настаивают на включении в список пшеницы, как того требуют протестующие фермеры.

Евросоюз рассмотрит законопроект об ограничениях на импорт некоторых сельхозпродуктов с Украины, пишет Courrier international.

Часть стран во главе с Польшей и Францией считают его недостаточным и настаивают на включении в список пшеницы, как того требуют аграрии.

При этом Германия против любого пересмотра ранее принятых договорённостей.

С 2022 года ЕС освободил Киев от таможенных пошлин, что вызвало возмущение у европейских фермеров из-за нечестной конкуренции.

По их словам, украинская продукция обвалила местные цены, хотя не соответствует европейским стандартам.