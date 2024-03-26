Sky News: более сотни тракторов проехались в знак протеста по центру Лондона

Колонна из более чем 120 тракторов проехалась по Вестминстеру в знак протеста, требуя от властей срочно принять меры для поддержки британских фермерских хозяйств и гарантий продовольственной безопасности. Фермеры по всей стране призывают прекратить действие ряда торговых соглашений, принятых после выхода Великобритании из ЕС, поясняет Sky News. По их мнению, политика правительства способствует импорту более дешёвой продукции, не соответствующей британским стандартам, которая в итоге вытесняет с рынка местных производителей.

Они привезли в центр Лондона более 100 тракторов, которые проходили колонной, один вслед за другим. А над ними высоко развевались британские флаги.



Фермеры прибыли в большом количестве. Однако их всех объединяет один лозунг: «Нет фермеров — нет еды, нет будущего».



СПЕНСЕР КЭМПБЕЛЛ, протестующий фермер из Саффолка: Самая большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся на ферме, заключается в том, что наша свинина никому не нужна. Потому что её завозят из других стран, а поскольку затем это перерабатывается в Великобритании, то потом в супермаркеты поступает как британский продукт под нашим флагом. И поэтому потребители, которые не знают, в чём разница, думают, что это было произведено в Великобритании. Хотя это не так.



По мере того как в Вестминстер прибывает всё больше фермеров, масштабы их недовольства становятся очевидными. Это предупреждение о растущей угрозе в сфере продовольственной безопасности.



ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Британское сельское хозяйство имеет большую важность для всего мира. Оно снабжает вас едой, причём вы нуждаетесь в этом три раза в день — на обед, ужин и на завтрак. По сути, все ваши напитки, все ваши овощи, всё это вы получаете от сельскохозяйственных производителей.



Эти фермеры, которые выстроились вдоль Уайт-холла, проливают яркий свет на проблемы, касающиеся их существования.



АМЕЛИЯ ХАРПЕР, корреспондент Sky News: Это беспрецедентно — увидеть такое зрелище в центре Лондона! Фермеры нацелились на Вестминстер, потому что хотят, чтобы правительство их услышало. Возможно, эта колонна движется медленно, однако они хотят перемен, причём быстрых.



В ответ министр сельского хозяйства Марк Спенсер заявил: «Мы твёрдо поддерживаем наших фермеров. Британское сельское хозяйство находится в центре всей британской торговли, и мы ставим сельское хозяйство на первый план в любых соглашениях, которые мы заключаем».



ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Нет фермеров — нет еды!



Однако для фермеров это далеко не конец. Организатор протестов Лиз Бейтс говорит, что они будут продолжаться.



ЛИЗ БЕЙТС, организатор протестов: Да, мы будем проводить больше протестов и демонстраций — и здесь, в Вестминстере, и в других больших и маленьких городах по всей стране. Потому что мы полны решимости оказать давление на парламентариев.



Этот протест привёл сельских жителей в Лондон. Возможно, эта колонна движется медленно. Однако фермеры хотят перемен, причём быстрых.



Амелия Харпер, Sky News, Вестминстер.



Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.