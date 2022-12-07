Sky News: британские фермеры просят у правительства помощи, опасаясь продовольственного кризиса

Национальный союз фермеров, на фоне перебоев с поставками яиц, предупреждает о возможной нехватке овощей и фруктов и просит правительство Соединённого Королевства помочь производителям, пишет Sky News. Власти уверяют, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, хотя продуктовая инфляция продолжает расти, подчёркивает автор материала.

Национальный союз фермеров Англии и Уэльса призвал правительство вмешаться и помочь производителям, испытывающим серьёзные трудности из-за резкого роста цен на топливо, удобрения и корма для животных. в НСФ отметили, что нехватка яиц в стране «может быть только началом», поскольку Королевство медленно погружается в продовольственный кризис, сообщает Sky News.

«Покупатели по всей стране на протяжении десятилетий имели гарантированный доступ к высококачественным продуктам питания, произведённым в соответствии с одними из самых высоких в мире стандартов…Глобальная нестабильность угрожает мировому производству продуктов питания, продовольственной безопасности и энергетической безопасности. Я боюсь, что страна погружается в новый кризис поставок продовольствия» — цитирует издание слова президента НСФ Минетт Баттерс.

В то же время Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило, что в Великобритания нет проблем с продовольственной безопасностью, благодаря опоре на «различные источники» товаров, включающие помимо внутренних производителей зарубежных поставщиков. Как бы то ни было, яйца стали первым продуктом, попавшим под «временный лимит» для покупателей в супермаркетах на фоне роста цен и птичьего гриппа. Фермеры предупреждают, что могут быть проблемы с поставками энергоёмких культур — помидоров, огурцов и груш. Госпожа Баттерс призвала премьер-министра страны Риши Сунака выполнить взятые на себя обязательства по поддержке британских фермеров в период энергетического кризиса.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, считают, что общественность должна сохранять спокойствие, поскольку у Великобритании налажена «крупная и весьма устойчивая цепочка поставок продуктов питания». По данным Института распределения продуктов питания (IGD) темпы инфляции цен на еду достигнут пика в годовом исчислении в диапазоне от 17% до 19% к началу 2023 года, пишет автор материала.