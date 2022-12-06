Guardian: жители Великобритании становятся всё «более больными и бедными»

Рекордное число британцев не являются экономически активными по болезни — 2,5 млн граждан Великобритании работать не позволяет состояние здоровья, пишет The Guardian. При этом в стране усугубляется разрыв в состоянии здоровья и благосостоянии между регионами, несмотря на программу «выравнивания», предложенную ещё бывшим премьером Борисом Джонсоном.

Британцы становятся «более больными и бедными», причём разрыв в состоянии здоровья и благосостоянии между регионами Великобритании со временем лишь усугубляется, сообщает The Guardian со ссылкой на Институт исследований государственной политики.

Исследование лондонского аналитического центра показало, что экономическая неактивность по причине болезни находится на самом высоком уровне с начала ведения учёта. В настоящий момент по состоянию здоровья неактивны 2,5 млн взрослых британцев трудоспособного возраста.

Причём жители северо-востока Англии, Уэльса и Северной Ирландии в два раза чаще жителей Лондона и юго-востока теряют работу по причине болезни. На северо-востоке и северо-западе Англии, в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии доля экономически неактивных по причине плохого здоровья людей значительно выше среднего уровня.

Так, чаще всего из-за болезни не работают именно жители Северной Ирландии. В общей сложности 10,8% населению региона не позволяет работать состояние здоровья, по сравнению с 4,4% на юго-востоке Англии. Средний показатель по Великобритании составляет 6,1%.

Во всех этих регионах также ниже средняя продолжительность жизни и ниже средняя производительность труда на человека. Тогда как в Лондоне каждый человек приносит экономике в среднем £52 239 в год, на северо-востоке, где производительность труда самая низкая, этот показатель составляет £20 364, а в среднем по Великобритании — £29 063. С 2012 года этот разрыв в более чем £30 тыс. между Лондоном и северо-востоком Англии увеличился на £8 тыс.

На северо-востоке также самая низкая ожидаемая продолжительность здоровой жизни — там она составляет 59 лет. На юго-востоке ожидаемая продолжительность здоровой жизни самая высокая —66 лет.

«Доказательства всё очевиднее: более справедливая страна — это более здоровая страна, а более здоровая страна — это более процветающая страна. Однако мы становимся все более больными и бедными как страна — углубляющееся неравенство в области здравоохранения подрывает национальное процветание», — приводит издание слова автора исследования Криса Томаса.

Томас назвал улучшение здоровья населения «лучшим и наиболее надёжным» путём к «лучшей жизни, более справедливой экономике и большему процветанию»для всего Соединённого Королевства.

В оппозиционной Лейбористской партии результаты исследования назвали «катастрофическими». По словам теневого секретаря по вопросам «выравнивания» Лизы Нанди, они показывают, что консерваторы «совершенно не справляются со своими обязанностями, а неравенство на самом деле усугубляется».

Как отмечает The Guardian, с тех пор как Риши Сунак занял пост премьер-министра, программа выравнивания, которую предложил бывший премьер Борис Джонсон, похоже, выпала из ряда политических приоритетов. И это, несмотря на то, что на следующих выборах Консервативной партии будет необходимо отстоять голоса, которые они получили в Северной Англии и Мидлендсе, избирательных округах, которые исторически тяготятся к лейбористам.