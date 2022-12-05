Sky News: чтобы избежать хаоса на Рождество, в Британии готовят около 2 тыс. военных и госслужащих на замену бастующим

03:52
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье.
03:33
WSJ: киевские власти надеются усилить роль НАТО в украинском конфликте
Инцидент с падением ракеты в Польше выявил существующие разногласия между Украиной и её западными союзниками и свидетельствовал о стремлении Киева увеличить степень участия НАТО в конфликте на Украине.
03:19
Подоляк: украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка»
Власти Украины начали процедуры национализации «Альфа-банка», сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
03:08
Клишас допустил введение ограничений против уехавших из-за частичной мобилизации россиян
Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.
02:57
Гуменник рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на прыжковом турнире
Петр Гуменник оценил своё выступление на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
02:53
В Риге подожгли дом украинского блогера Стужук
В Риге неизвестные подожгли дом украинского блогера Софьи Стужук.
02:43
Всемирный банк: к концу 2022 года число бедных на Украине составит 8 млн
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Presse заявила, что к концу 2022 года 8 млн человек на Украине будут жить в условиях бедности.
02:40
Линекер — о победе над Сенегалом: Англия снова показала красивый футбол
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о победе над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
02:23
Экономист Гусев рекомендовал не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi
Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев рекомендовал не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi.
02:19
Гол и буллит Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» в гостях нанесла поражение по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».
02:08
Эксперт Куюн: потолок цен на нефть из России приведёт к дефициту горючего на Украине
Потолок цен на российскую нефть приведёт к дефициту на украинском рынке горючего, заявил ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
02:08
Самоделкина считает, что показала средний уровень на прыжковом турнире
Фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
01:53
Мишин назвал мужской турнир чемпионата России по прыжкам праздником фигурного катания
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о результатах чемпионата России по прыжкам.
01:50
Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу
Вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.
01:42
Депутат Дюпон-Эньян: ЕС должен прекратить поставки оружия Киеву и «успокоить» Зеленского
Депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян заявил, что Евросоюз должен прекратить поставки оружия Украине и «успокоить» украинского лидера Владимира Зеленского.
01:34
Фоден стал самым молодым игроком сборной Англии, сделавшим два ассиста в матче плей-офф ЧМ
Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
01:32
Беллингем считает, что Хендерсон безупречно сыграл в матче с Сенегалом
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил игру хавбека Джордана Хендерсона в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Сенегала.
01:28
Захарова прокомментировала слова Вайкуле о том, что она «содержала весь СССР»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что «содержала СССР, а Алла Пугачёва — всю Россию».
01:18
Кейн признан лучшим игроком матча Англия — Сенегал
Нападающий Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Сенегала.
01:16
Саутгейт: в матче с Францией мы должны будем показать свой максимум
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.
01:14
Глава ЕК фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за принятого американского закона о снижении инфляции.
01:03
Фоден — о победе Англии над Сенегалом: возможно, это был мой лучший матч за сборную
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден прокомментировал победу над командой Сенегала в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
00:59
Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ с Сенегалом из-за вооружённого ограбления его дома
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден покинуть чемпионат мира — 2022, так как в его дом в Великобритании вторглись вооружённые грабители.
00:50
Independent: лидер консерваторов Британии Захави призвал медиков отказаться от забастовок
Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок.
00:50
Ширер — о победе Англии: Саутгейт вновь правильно подобрал состав
Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сенегала.
00:46
Кейн — о победе над Сенегалом: матчи плей-офф никогда не бывают лёгкими
Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе над командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
00:40
Сенегал потерпел самое крупное поражение в международных турнирах
Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
00:38
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме Нижневартовска.
00:36
Колосков: Мбаппе пока не дотягивает до уровня Пеле, Марадоны и Месси
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года.
00:34
Сборная Англии — единственная команда, у которой нет жёлтых и красных карточек на ЧМ-2022
Футболисты национальной команды Англии не получили ни одной карточки на чемпионате мира — 2022.
00:25
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
00:23
Сборные Англии и Франции впервые сыграют друг с другом в матче плей-офф крупного турнира
Сборные Англии и Франции впервые в истории встретятся друг с другом в матче плей‑офф чемпионатов мира и Европы.
00:18
Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир
Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
00:18
Капризов набрал очки в 12-й игре подряд и повторил рекорд «Миннесоты»
«Миннесота Уайлд» встречается в гостях с «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:17
Блинкен: конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идёт работа над альтернативой признанию России «страной — спонсором терроризма».
00:05
Глава МЧС России Куренков вылетел в Нижневартовск
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошло частичное обрушение жилого дома.
00:03
Саутгейт объяснил отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему полузащитник Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Сенегалом.
00:02
Канчельскис: с таким Мбаппе Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы сборной Франции на победу в чемпионате мира по футболу 2022 года.
00:02
Представитель Эрдогана Калын заявил о необходимости новой сделки между Западом и Россией
Западу и России стоит заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Al Jazeera.
23:53
Франция встретится с Англией в четвертьфинале чемпионата мира
Определилась вторая пара четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года.
23:53
Англия разгромила Сенегал в матче 1/8 финала ЧМ-2022
Сборная Англии нанесла поражение команде Сенегала в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
23:53
Иранский посол: Иран поддерживает намерение Белоруссии вступить в ШОС
Посол Ирана в Минске Саид Яри в эфире телеканала ОНТ заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
23:48
Мбаппе не общался с журналистами на ЧМ, чтобы сосредоточиться на футболе
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил, почему предпочитал не давать интервью представителям СМИ на чемпионате мира по футболу — 2022.
23:36
Более 160 человек разбирают завалы в Нижневартовске после взрыва
Пресс-служба МЧС России заявила, что более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, где произошёл хлопок газа.
23:34
Алиев сравнил прыжковый чемпионат России с праздником Нового года
Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев оценил выступление на чемпионате России по прыжкам.
23:21
Беллингем стал самым молодым игроком сборной Англии, отдавшим результативную передачу в матче ЧМ
Сборная Англии встречается с командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
23:19
Сака забил третий мяч Англии в матче с Сенегалом
Сборная Англии встречается с командой Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
23:19
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло около Королевства Тонга
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 около Королевства Тонга.
23:13
Bild: Нойер и Горецка стали авторами акции с закрытием рта руками на ЧМ
Стали известны имена двух игроков сборной Германии, которые стали инициаторами акции с закрытыми ртами перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Японии.
23:09
Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на крупных турнирах
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил больше всех мячей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.