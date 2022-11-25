CNBC: почтовые работники «испортили» британцам «чёрную пятницу» двухдневной забастовкой

После провала переговоров между британской Королевской почтой и профсоюзом работников связи тысячи сотрудников почты проводят двухдневную забастовку, срывая «чёрную пятницу». Как сообщает CNBC, компания Royal Mail Group обвинила профсоюз в том, что он «требует выкуп за Рождество». В профсоюзе на это заявили, что британская почта превращается из национального института в ненадёжную компанию временной работы.

Тысячи почтовых работников в Великобритании проводят двухдневную забастовку, срывая «чёрную пятницу» после провала переговоров между Королевской почтой и профсоюзом работников связи, сообщает CNBC.

Лидеры профсоюза, который представляет около 115 тыс. бастующих почтовых работников, возобновили переговоры с руководством Королевской почты в начале прошлого месяца, и теперь переговоры продолжаются уже семь месяцев. Однако компания Royal Mail Group, недавно переименованная в International Distributions Services, в среду заявила на Лондонской фондовой бирже, что она представила своё «лучшее и окончательное предложение», и обвинила профсоюз в том, что он «требует выкуп за Рождество».

Профсоюз CWU объявил ещё 10 дней забастовки до сочельника, из которых четыре были официально санкционированы, а последний выпадает на 1 декабря.

В октябре Royal Mail объявила о планах по сокращению до 10 тыс. рабочих мест к следующему лету и опубликовала полугодовой скорректированный операционный убыток в размере £219 млн, а генеральный директор Саймон Томпсон заявил, что забастовки уже добавили £100 млн к убыткам компании в этом году. С начала года акции британской почтовой службы упали более чем на 58%, сообщается в материале.

«В компании, несущей существенные убытки, с каждым новым днём забастовок мы оказываемся перед сложным выбором: тратить нам деньги на оплату труда и защиту рабочих мест или на расходы, связанные с забастовками, — заявил Томпсон в среду. — Запланированная забастовка CWU требует выкупа за Рождество от наших клиентов, предприятий и семей по всей стране, и ставит под угрозу рабочие места своих членов».

Профсоюз в среду заявил, что встречался с руководством Royal Mail, но Томпсон не присутствовал на встрече. В своём заявлении CWU предупредил о «конце Royal Mail в том виде, в котором мы её знаем».

Royal Mail утверждает, что её последнее предложение включает в себя повышение заработной платы до 9% в течение 18 месяцев, новую программу участия в прибылях для сотрудников, блокировку насильственных увольнений до конца марта 2023 года и улучшение пакетов добровольных увольнений. Однако профсоюз обвинил руководство компании в «превращении Royal Mail Group в посылочного курьера в стиле временной работы, зависящего от случайного труда», навязывании почтовым работникам принудительных увольнений при сохранении агентского персонала с более низкой оплатой и предложении «совершенно неадекватного повышения зарплаты на 3,5 процента без оформления задним числом».

В документе также говорится, что предлагаемое соглашение включает в себя сокращение выплат по больничным листам, отмену воскресных премиальных выплат, более позднее время начала и окончания работы и «внедрение технологии, которая будет контролировать почтовых работников каждую минуту дня».

«Мы не смиримся с тем, что 115 тысяч работников Royal Mail — людей, которые обеспечивали нашу связь во время пандемии и приносили миллионные прибыли боссам и акционерам — получают такой разрушительный удар по своим средствам к существованию, — заявил генеральный секретарь CWU Дэйв Уорд. — Эти предложения означают конец Королевской почты в том виде, в котором мы её знаем, и её деградацию из национального института в ненадёжную компанию временной работы в стиле Uber».

В августе почтовые работники подавляющим большинством проголосовали за забастовку в знак протеста против размера заработной платы и условий труда, после того как Royal Mail первоначально навязала работникам повышение заработной платы на 2%, в то время как инфляция в Великобритании стремилась к двузначным цифрам. В октябре инфляция в Великобритании достигла 11,1%, напоминает CNBC.

Профсоюз требует улучшения условий оплаты труда на 18 месяцев, гарантии отсутствия принудительных увольнений и «альтернативной бизнес-стратегии, которая позволит Royal Mail Group использовать свои конкурентные преимущества для развития компании».

Работники государственного и частного секторов бастуют в Великобритании в связи с недовольством уровнем заработной платы, а также условиями труда и пенсий, поскольку инфляция достигла самого высокого уровня за последние 40 лет, а независимое Управление по бюджетной ответственности на прошлой неделе спрогнозировало самое резкое падение уровня жизни с начала ведения учёта, подчёркивает CNBC.

Железнодорожные забастовки приводили к остановке железнодорожного сообщения в стране на протяжении нескольких дней в году, а профсоюз RMT, члены которого работают в Network Rail и 14 других железнодорожных операторах, недавно проголосовал за проведение ещё четырёх 48-часовых железнодорожных забастовок в преддверии Рождества.

Королевский колледж медсестёр недавно объявил, что его члены впервые за свою 106-летнюю историю проведут забастовку до конца года. Кроме того, Британская медицинская ассоциация в январе проведёт голосование среди младших врачей в Англии по поводу соглашения о зарплате, которое предложит им повышение на 2% в этом году, а 18 тыс. работников скорой помощи, представленных крупными профсоюзами GMB и Unite, сейчас голосуют за забастовку.

Шотландские учителя в четверг провели забастовку, в результате которой было закрыто подавляющее большинство школ в Шотландии. Они требовали повышения заработной платы на 10%. Несколько профсоюзов учителей Великобритании, представляющих в общей сложности более 400 тыс. учителей и вспомогательного персонала, проводят голосование, которое завершится в январе.

Работники телекоммуникационных компаний впервые за более чем 30 лет провели забастовку в июле в знак протеста против установленного размера заработной платы, а также в августе и октябре, в то время как работники авиакомпаний, занимающиеся обработкой багажа, вышли на трёхдневную забастовку 18 ноября.

Около 100 тыс. государственных служащих, включая сотрудников пограничной службы, также недавно проголосовали за забастовку в рождественский период, требуя повышения заработной платы на 10%, сообщает CNBC.