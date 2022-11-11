WION: «с нас хватит» — кризис толкает британских медсестёр к массовой забастовке

На фоне экономических проблем десятки тысяч медсестёр Соединённого Королевства собираются устроить первый общенациональный протест. Их акция, основным требованием которой является повышение заработной платы, грозит дополнительными сбоями и без того перегруженной системе здравоохранения, передаёт WION.

Перейдём к новостям Великобритании, где десятки тысяч медсестёр собираются устроить протест, который станет их первой общенациональной забастовкой. Они требуют повышения оплаты труда.

Члены профсоюзов большинства государственных организаций, входящих в Национальную службу здравоохранения (NHS), проголосовали за забастовку. Она грозит серьёзными сбоями и без того перегруженной системе здравоохранения.

По данным Королевского колледжа медсестёр, забастовка начнётся до конца года.

ПЭТ КАЛЛЕН, глава Королевского колледжа медсестёр: Сегодня все получили чёткий и ясный сигнал. Сотни тысяч медсестер выступили и сказали: с нас хватит. Их гнев превратился в действие. И прямо по всей Великобритании во всех частях NHS мы увидим забастовку. И этих медсёстер вынудили пойти на этот шаг.

Профсоюз призывает к повышению заработной платы на пять процентов сверх инфляции. По словам министра здравоохранения Стивена Баркли, прибавка, которую требуют медсёстры, втрое выше, чем та, к которой стремятся работники частного сектора.

СТИВ БАРКЛИ, министр здравоохранения Великобритании: Что ж, профсоюз требует в три раза больше, чем получат работники негосударственного сектора, — прибавку в 17 000. И, конечно же, мы должны помнить об экономической стабильности и обеспечивать сильную экономику, потому что это основа, благодаря которой мы инвестируем не только в сферу здравоохранения, но и в другие необходимые нам государственные службы.

Забастовка пройдёт на фоне самого тяжёлого кадрового кризиса, с которым столкнулась NHS. Службы всё ещё восстанавливаются после удара, нанесённого пандемией коронавируса.

Дата публикации 10 ноября 2022 года.