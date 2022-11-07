SRF: высокие цены и правительственный хаос выгнали тысячи британцев на протесты
После нескольких недель хаотичных беспорядков в Великобритании углы немного сгладились — по крайней мере, на уровне руководства. Однако на улицах ситуация совершенно иная: в выходные многие тысячи людей вышли на демонстрацию в Лондоне против высокой стоимости жизни, сообщает швейцарский телеканал SRF.
«Тори — вон» — таково требование коалиции профсоюзов и общественных организаций. Название протеста: Britain is broken — «Британия сломана». Почти никто в стране не верит, что нынешнее правительство может решить проблемы страны. Оппозиция неоднократно призывала к новым выборам.
«Мы знаем, что Риши Сунак — самый богатый депутат в парламенте. Он не является представителем рабочего класса, который больше всего страдает от последствий политики тори», — утверждает, например, член парламента от лейбористов Апсана Бегум.
Инфляция в Великобритании сейчас составляет полные 10%, что особенно ощущается беднейшими слоями населения. «Для людей это означает, что они либо едят, либо топят, — подчёркивает Рамона Маккартни из профсоюза People’s Assembly. — Они не могут позволить себе оплатить счета за электроэнергию, они не могут позволить себе еду, они не могут позволить себе ипотеку и аренду. Всё должно измениться, и измениться быстро».
Из-за неотложных внутренних проблем новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак первоначально даже хотел воздержаться от участия в климатической конференции в Египте. Критика привела к смене позиции — тема климата также оказывает давление на нового британского премьера. Так что Сунак едет на заседание Организации Объединённых Наций, несмотря на беспорядки в стране, сообщает швейцарский телеканал SRF.
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