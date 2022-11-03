DT: не только защита климата — Грета Тунберг объявила о борьбе против «деспотичной и расистской» капиталистической системы

Грета Тунберг заявила на презентации своей книги в Лондоне, что приложит все усилия, чтобы победить «деспотичную» капиталистическую систему Запада, сообщает The Daily Telegraph. По её мнению, именно ныне существующая мировая система, в рамках которой всем заправляют крупные корпорации и власть имущие, и вызвала нынешний климатический коллапс, от последствий которого страдают прежде всего наименее обеспеченные люди.

От активной участницы кампании по борьбе с изменениями климата — до представления новой крайне левой политической программы, направленной против «расистского» мирового капитализма: именно такую позицию недавно представила 19-летняя Грета Тунберг, пишет The Daily Telegraph. Она заявила, что пришло время трансформировать существующую систему, сообщается в статье.

Шведская активистка объявила, что, кроме своей обычной деятельности в сфере борьбы с изменениями климата, она также будет прикладывать все усилия для победы над «деспотичной» капиталистической системой Запада, и призвала к «общесистемной трансформации» на презентации своей новой книги в Лондоне. Тунберг выразила мнение, что именно сложившееся положение вещей, когда всем заправляют крупные корпорации и власть имущие, и привело весь мир к климатическому коллапсу.



«Мы никогда больше не вернёмся к нормальной жизни, потому что «нормальная» на самом деле уже была кризисом. То, что мы называем нормальным, — это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты. Это система, которую определяет политика колониализма, империализма, угнетения и геноцида со стороны так называемого глобального Севера для накопления богатства, и это до сих пор формирует наш нынешний мировой порядок», — подчеркнула она.



«Если экономический рост является нашим единственным приоритетом, тогда всего того, что мы переживаем сейчас, и следовало бы ожидать», — заключила Тунберг во время выступления в лондонском Королевском фестивальном зале, где она представляла свою новую «Книгу о климате». Эта книга вышла в свет на прошлой неделе и включает в себя около 100 статей различных экспертов по климату, в том числе писательницы Наоми Кляйн, главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, а также известного экономиста Томаса Пикетти, поясняется в статье.



В ходе своего выступления она решила углубиться в политические воды, которых ранее обычно избегала, и высказала довольно радикальные взгляды, отмечает The Daily Telegraph. В частности, Тунберг заявила, что нынешний климатический кризис «уходит своими корнями в политику расистского и репрессивного экстрактивизма, в рамках которого эксплуатируются как люди, так и планета, лишь чтобы максимизировать краткосрочную прибыль, которую получают очень немногие».



«Нам нужно всё изменить, потому что наша нынешняя система сейчас находится на пути столкновения с будущим человечества и будущим нашей цивилизации», — также призвала она. По словам Тунберг, молодёжь во всём мире всё более активно демонстрирует политикам своё недовольство: «Мы всё ещё здесь и никуда уезжать не собираемся. Молодые люди во всём мире активизируются», — отметила она.



В то же время Тунберг признала, что добиться коренных изменений в нынешних условиях будет не так просто, однако главное — это сначала хотя бы осознать необходимость такой «общесистемной трансформации». Она также подтвердила, что не планирует присутствовать на предстоящем климатическом саммите в Египте по многим причинам, подчеркнув при этом, что «пространство действий для гражданского общества в этом году крайне ограничено».



Многие комментаторы в соцсетях в ответ поспешили указать на политический акцент, который явно прослеживается в этих недавних заявлениях, сообщает The Daily Telegraph. В частности, один автор популярных бестселлеров заявил: «Это доказательство того, что Грета ненавидит капитализм по причинам, которые на самом деле не имеют ничего общего с изменением климата».