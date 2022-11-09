Sky News: учителям грозят увольнения — британским школам всё труднее справляться с экономическим кризисом

Негативные последствия экономического кризиса и постоянно растущей инфляции всё сильнее ощущают на себе не только рядовые жители Великобритании, но и различные учреждения, сообщает Sky News. В частности, примерно половина британских школ уже столкнулась с сокращением количества учителей, в то время как администрация с трудом пытается найти средства для оплаты расходов на питание, электроэнергию и заработную плату. В результате персонал всё чаще начинает уходить из учебных заведений на другие должности в поисках дохода.

Британские школы всё больше ощущают негативное влияние кризиса, поскольку их расходы постоянно растут, а угроза увольнений уже надвигается вплотную. Примерно половине всех школ уже пришлось столкнуться с необходимостью сокращения штата учителей, сообщает Sky News. Их администрация изо всех сил пытается найти способы оплатить растущие расходы на питание, электроэнергию и заработную плату, в то время как персонал всё чаще уходит на более высокооплачиваемые должности, чтобы обеспечивать себя и свои семьи, отмечается в статье.



Профсоюзы учителей уже предупредили, что если правительство не увеличит школьные бюджеты, это будет «катастрофой» для детей, поскольку большинству школ к следующему году грозят увольнения. Согласно опросу, проведённому профсоюзом школьных руководителей (NAHT) среди представителей более чем 11 тыс. школ Великобритании, половина из них собирается сократить количество штатных учителей либо учебных часов, и примерно две трети будут вынуждены сократить количество помощников учителей.



Директора школ, расположенных по всей стране, также рассказали в интервью Sky News, что перед ними стоит сложный выбор: сократить штат или уйти в минус по расходам, поскольку они и так уже изо всех сил пытаются найти способ оплатить растущие счета за еду и электроэнергию, плюс необходимое повышение заработной платы преподавательскому составу, которое должно покрываться за счёт существующего школьного бюджета.



Одна из директоров на условиях анонимности рассказала корреспондентам Sky News, что она решила не сообщать персоналу об увольнениях до Рождества, чтобы не портить им праздник: «Они так усердно работали на протяжении всей пандемии, всё это время. И поскольку у нас так долго не было достаточного финансирования, сотрудники много раз бесплатно выделяли нам своё время. Поэтому я просто хочу, чтобы они наслаждались своим отпуском, не думая о том, что над ними уже нависла угроза увольнения».



«Нам придётся значительно сократить штат», — также пояснила она. По всей видимости, школе придётся уволить трёх старших преподавателей, чтобы сэкономить, а также сократить часть вспомогательного персонала и урезать штат для любых внеклассных мероприятий. Кроме того, они будут вынуждены сократить занятия по речевой и языковой поддержке, хотя они крайне необходимы самым младшим школьникам, рассказала директор.



Она призналась также, что подобные решения даются очень тяжело: «После таких сокращений уровень образования в моей школе уже не будет хорошим. Я чувствую себя просто ужасно, мне страшно за семьи, живущие в обществе, для которого мы работаем. И я очень, очень беспокоюсь о будущем».



Эту обеспокоенность разделяет и Эмили Проффит, директор начальной школы из Стаффордшира. «Мы переживаем кризис, практически каждая школа находится в кризисной ситуации, стоимость жизни растёт, расходы на заработную плату растут, цены на энергоносители, транспорт, всё это растёт», — подчеркнула она. По её словам, за последние полтора года три ассистента учителя уже ушли из её школы на более высокооплачиваемую работу.



Она не может позволить себе заменить их и говорит, что уже не может больше сокращать штат. Вместо этого ей приходится полагаться на пожертвования родителей, чтобы приобретать новое оборудование, и расширить численность некоторых классов до 32 учеников. «За каждого ребёнка, которого мы берём, мы получаем дополнительные деньги в наш бюджет», — пояснила Проффит.



«С моральной точки зрения, конечно, это не очень хорошо. Мы хотим сделать всё, что в наших силах, чтобы поддержать детей в их образовании. Но это означает, что останется меньше времени на индивидуальное общение с каждым ребенком и увеличится нагрузка на мой персонал. Причём наиболее уязвимые дети страдают при этом больше всего. Это просто душераздирающе», — добавила она.



И даже когда школы решают не сокращать сотрудников, им приходится прикладывать все силы, чтобы попытаться удержать сотрудников на той заработной плате, которую они могут себе позволить им платить, подчёркивается в статье. Например, Эмма Смит десять лет проработала ассистентом учителя. Однако учитывая, что сейчас ей приходится содержать двух сыновей-подростков, она уже просто не может позволить себе жить на зарплату в £1000 за месяц.



В результате ей пришлось переквалифицироваться в инструктора по вождению, хотя это вовсе не та профессия, которой она мечтала бы заняться. «Я очень люблю свою работу, и я огорчена тем, что мне приходится уходить по финансовым причинам. Честно говоря, когда я начинала здесь работать, то думала, что останусь здесь до самой пенсии», — рассказала она в интервью Sky News.



Лидеры школьных профсоюзов призывают британское правительство прислушаться к их опасениям в преддверии принятия осеннего бюджета, который, как ожидается, предусматривает значительное сокращение государственных расходов, сообщается в статье. «Неспособность увеличить финансирование стала бы катастрофой для молодёжи... И в то же время это стало бы катастрофой для всей страны, поскольку мы должны инвестировать в будущее этой страны, что означает инвестировать в молодёжь», — подчеркнул в интервью Sky News Пол Уайтман, генеральный секретарь NAHT.



Его опасения разделяет и Джули Маккаллох, директор по политике Ассоциации руководителей школ и колледжей, говорится в статье. «Мы хорошо знаем, что тяжелее всего придётся именно тем школам, в которых учится наибольшее количество детей с особыми образовательными потребностями или другими дополнительными потребностями, потому что они уже просто не смогут нанять столько помощников учителей и необходимого им вспомогательного персонала», — пояснила она. В результате наиболее уязвимые дети и молодёжь вновь пострадают больше всего, подчеркнула Маккаллох.



Министерство образования Великобритании, в свою очередь, заверило, что все британские школы смогут с выгодой для себя воспользоваться специальной схемой помощи при оплате счетов за электроэнергию, которая «сократит расходы на энергию и придаст им большую уверенность в своих бюджетах на протяжении зимних месяцев». Кроме того, в этом финансовом году предусмотрено увеличение выделяемых школам наличных средств на £4 млрд. А также всем школам предоставляется вся необходимая информация, «позволяющая им получить максимальную отдачу при использовании своих ресурсов», заверили в министерстве.