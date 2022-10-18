Washington Times: американское правительство впустую тратит миллиарды на восстановление образования

Правительство США уже потратило $189 млрд на преодоление последствий пандемии в образовании, однако этих средств недостаточно, пишет The Washington Times, ссылаясь на результаты исследования американской ассоциации изучения образования. Кроме того, в исследовании отмечается, что огромные средства расходуются неэффективно и не отвечают академическим запросам учащихся.

Американские школьники испытывают проблемы, даже несмотря на то, что правительство выделяет миллиарды долларов, чтобы компенсировать потерю учебных часов, пишет The Washington Times, ссылаясь на результаты исследования, проведённого американской ассоциацией изучения образования. Аналитики ассоциации подсчитали, что для компенсации учебных часов, в основном потерянных за счёт дистанционного периода во время пандемии, школам требуется $700 млрд, однако в 2020-м и 2021 году они получили лишь $189 млрд.

Как отмечает издание, выделяемые правительством средства планировалось тратить на активизацию репетиторства, внеклассные занятия и покупку учебников. Тем не менее этих средств всё равно недостаточно, считает профессор университета Джорджа Мэйсона и один из авторов исследования Мэттью Стайнберг. По словам Стайнберга, если поколение детей не оправится от академического ущерба, нанесённого пандемией, экономические последствия для экономики будут куда более масштабными.

Согласно выводам исследования, государственные средства не только недостаточны, но и неверно распределяются, пишет The Washington Times. В частности, Стайнберг отметил, что деньги временами расходуются на постройку новых спортзалов, что не соответствует академическому запросу со стороны студентов.

The Washington Times напоминает, что многие учителя и ученики столкнулись с трудностями во время дистанционного обучения. В результате, вышедший в прошлом месяце отчёт констатировал, что с момента начала пандемии оценки в школах резко снизились. Особенно ярко это проявляется у учеников из неблагополучных семей.

При этом в исследовании отмечается, что при расходовании государственных средств не было сделано соответствующих приоритетов. Кроме того, средства зачастую распределялись неравномерно, пишет The Washington Times: некоторые округа получали большие суммы несмотря на одинаковую экономическую ситуацию.