DT: в британских школах не хватает мест для местных детей из-за наплыва мигрантов

В школах двух городов графства Кент не хватает мест для местных детей из-за резкого увеличения там числа мигрантов, передаёт The Daily Telegraph. Члены парламента и все городские советы Кента выразили протест Министерству внутренних дел, которое без консультаций с ними на этой неделе разместило в Кентербери и Ашфорде ещё несколько сотен беженцев.

Британские парламентарии бьют тревогу: из-за притока в страну мигрантов в школах не хватает мест для местных детей. Как пишет The Daily Telegraph, с такой проблемой уже столкнулись жители графства Кент. Семьям сообщили, что в школах городов Кентербери и Ашфорд нет мест для 11- и 13-летних детей из-за «неожиданного» и «незапланированного» приезда мигрантов.

Совету графства приходится платить за то, чтобы дети, для которых не нашлось места в местных школах, ездили на занятия в другие города, расположенные приблизительно в 40 км от Кентербери и Ашфорда.

Члены парламента и все городские советы Кента обратились с протестом в Министерство внутренних дел Великобритании. Они указали на то, что центры по оказанию услуг в графстве и так находятся на «пределе возможностей» из-за роста спроса и кризиса стоимости жизни. И ситуация лишь усугубляется резким увеличением числа мигрантов, нелегально прибывающих в страну через Ла-Манш.

В письме к министру внутренних дел Суэлле Браверман лидеры 14 советов Кента отметили, что в школах Кентербери и Ашфорда для местных детей нет мест в 7 и 9 классах из-за детей беженцев, которых Министерство внутренних дел непропорционально разместило в этих двух районах.

Член британского парламента от Ашфорда Дамиан Грин назвал сложившуюся в городе ситуацию «неприемлемой», призвав «распределять бремя по всей стране и сделать всю систему более быстрой и эффективной».

«В противном случае это станет долговременной проблемой, которая будет оказывать серьёзное влияние на людей в их повседневной жизни. Это уже происходит в Кенте и будет распространяться по всей стране. Это очень, очень срочная проблема, которую Министерство внутренних дел должно решить», — заявил Грин.

Как напоминает The Daily Telegraph, ранее на этой неделе в Великобритании разразился громкий скандал. В центре этого скандала оказался центр распределения беженцев Манстон, в котором проживало почти в три раза больше мигрантов, чем он мог вместить. Министерству внутренних дел пришлось быстро вывезти из центра 2 500 человек, чтобы сократить проживающих там беженцев до «приемлемых» 1 500. В частности, 250 из них вместе с детьми переселили в гостиницу Holiday Inn в Ашфорде без консультаций с городским советом, что создало дополнительную нагрузку на местные службы.