24 Horas: заявление главы МВД Британии о «вторжении» мигрантов на южное побережье вызвало полемику в стране

Глава МВД Британии назвала поток мигрантов, прибывающих в страну через Ла-Манш, «вторжением на южное побережье», передаёт Canal 24 Horas TV. Её слова вызвали полемику в Соединённом Королевстве, куда в этом году прибыло уже около 40 тыс. мигрантов. Британский министр Роберт Дженрик, в частности, заявил о необходимости взвешивать каждое слово, когда речь идёт об иммигрантах.

РОБЕРТ ДЖЕНРИК, министр по делам иммиграции Великобритании: Я бы никогда не стал демонизировать людей, которые прибывают в нашу страну в поисках лучшей жизни. Я понимаю и ценю наше обязательство в плане беженцев.



Нужно взвешивать каждое слово, когда речь идёт об иммигрантах, заявил министр по делам иммиграции после того, как глава МВД Суэлла Браверман заявила о «вторжении на наше южное побережье». Таким образом она высказалась о тех, кто в поисках убежища добирается до Великобритании на лодках через пролив Ла-Манш.



Эти заявления спровоцировали полемику. В этом году до британского побережья добрались уже около 40 тысяч человек.



СУЭЛЛА БРАВЕРМАН, министр внутренних дел Британии: Британский народ заслуживает знать, какие партии всерьёз настроены остановить вторжение на наше южное побережье, а какие нет. Только в этом году на южное побережье прибыли приблизительно 40 тысяч человек. Многим из них помогли преступные группировки, а другие входят в эти группировки. Поэтому мы должны перестать притворяться, что все они — беженцы в беде.



РОБЕРТ ДЖЕНРИК: Суэлла Браверман говорила о тех, кто живёт на южном побережье и видит, как изо дня в день на их пляжи из лодок высаживаются мигранты. Нам сообщили о том, что одна женщина обнаружила у себя на кухне юношу-мигранта из Албании, который искал помощи и просил денег. В нашей стране это неприемлемо.



В прошлый четверг один мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в миграционный центр в Дувре, куда прибывают многие из тех, кто переправляется через пролив Ла-Манш из Франции. Затем этот человек покончил с собой, а более 700 мигрантов были переведены в транзитный центр Мэнстона, в котором сейчас размещены уже 4 тысячи человек.



Британское правительство сообщило о намерении удвоить усилия по охране границ и по борьбе с мафиями, а также по укреплению связей с Францией для сокращения потока людей, прибывающих с её побережья, и с Албанией, откуда родом до четверти мигрантов.



Дата публикации 02 ноября 2022 года.