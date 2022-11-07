DT: пациенты в Англии вынуждены ждать скорую помощь до двух с половиной дней

Британцам по всей Англии приходится ждать приезда скорой помощи часами, а в некоторых случаях время ожидания может доходить и до нескольких дней, передаёт The Daily Telegraph. Издание предупреждает, что столь «неприемлемые» задержки в оказании медицинской помощи из-за нехватки персонала и финансирования зачастую приводят к гибели пациентов.

Британцы, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, вынуждены ждать её вплоть до двух с половиной дней на фоне усугубляющегося кризиса Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

Данные, обнародованные в соответствии со свободой информации, показали, что при инфаркте или инсульте ждать приезда скорой помощи приходится более 24 часов, а в других случаях ещё дольше.

Так, согласно данным, самое длительное ожидание для пациентов «категории 2», к которой относят пациентов с подозрением на инфаркт и инсульт, случилось на востоке Англии: пациенту пришлось ждать 24 часа 41 минуту. Этот показатель в 82 раза превышает целевое время реагирования, равное 18 минутам.

С начала пандемии коронавируса в Великобритании от инфарктов и инсультов умерли более 50 тыс. человек. При этом, по словам экспертов, множество этих смертей были связаны с «неприемлемыми» задержками в ожидании скорой помощи.

Наиболее шокирующий случай в рамках этого кризиса был зафиксирован в Юго-Западной Англии, где один из пациентов был вынужден ждать скорую помощь 59 с половиной часов. Самая длительная задержка на востоке Англии составила почти 40 часов, а на северо-западе — 29 часов. Аналогичное расследование, проведённое пять лет назад, показало, что самое длительное ожидание тогда могло составлять пять часов.

Чрезвычайно длительные задержки наблюдаются даже в самых экстренных случаях, при которых скорая должна прибывать в течение семи минут. Один пациент на северо-западе Англии в такой ситуации ждал 3 часа 26 минут.

Более того, выяснилось, что даже телефонные звонки экстренные службы Великобритании принимают с большими задержками. В общей сложности в июле 3,7 млн звонков заняли более семи минут, что существенно превышает целевой показатель. Некоторые пациенты ждали ответа на звонок по телефону на номер 999 более 50 минут.

Ещё в июле исследование британского Фонда здравоохранения показало, что каждая десятая машина скорой помощи с пациентами застревала возле больниц не менее чем на час. До пандемии этот показатель составлял 1 к 50.

«Пациенты больше не верят, что скорая помощь доедет до них или даже что на их звонок по номеру 999 ответят в экстренной ситуации. Жертвы инсульта и инфаркта ждут часами, при том что каждая секунда на счету», — заявил теневой министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг.

Причиной тому он назвал нехватку персонала в Национальной службе здравоохранения, в которой он обвинил политику Консервативной партии на протяжении последних 12 лет у власти. «Консерваторы винят всё — от пандемии до погоды. Реальность такова, что ещё до пандемии с 2017 года Национальная служба здравоохранения не достигала целевого показателя времени реагирования на чрезвычайные происшествия», — приводит издание слова Стритинга.

Как отмечает The Daily Telegraph, в настоящее время в службе пытаются ликвидировать дефицит финансирования в размере £7 млрд. При этом в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения отмечают, что служба инвестирует дополнительно £150 млн в трасты скорой помощи и £20 млн для обновления парка машин скорой помощи. По их данным, с апреля 2010 года число фельдшеров и вспомогательного персонала выросло почти на 40%. В министерстве подчеркнули, что выделяют ещё £500 млн для ускорения выписки пациентов и освобождения больничных коек. Кроме того, там работают над увеличением числа специалистов по обработке вызовов и планируют создать дополнительно как минимум 7 тыс. койко-мест.