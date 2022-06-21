Independent: «тревожная тенденция» — в Англии учащаются нападения на сотрудников скорой помощи

Число нападений на сотрудников скорой помощи в Англии с 2016 года увеличилось практически вдвое и достигло рекордного уровня, передаёт The Independent. Специалисты называют основными причинами участившихся нападений алкогольное или наркотическое опьянение, психические заболевания пациентов, расизм, время оказания помощи и время прибытия скорой.

Нападения на сотрудников скорой помощи в Англии достигли рекордного числа на фоне усугубляющегося кризиса в области неотложной помощи в Национальной службе здравоохранения страны, сообщает The Independent.

Согласно общенациональным данным, которые были предоставлены изданию Ассоциацией руководителей скорой помощи, за 12 месяцев с апреля 2021 по апрель 2022 года было зарегистрировано 12 626 инцидентов, что на 7% больше, чем за год до этого. Однако с 2016 года число фельдшеров, подвергшихся словесному или физическому нападению или угрозам нападения, почти удвоилось, увеличившись с 7 689.

По словам главы ассоциации Адама Хоппера, полученные результаты «подтверждают тревожную тенденцию роста насилия в отношении персонала скорой помощи».

В частности, 29-летний фельдшер из Лондона Джоэл Блэкер рассказал The Independent, что пьяный пациент, которому он пытался оказать помощь, сломал ему кость в шее, когда пытался его задушить.

Исполнительный директор Конфедерации трастов Национальной службы здравоохранения Мэтью Тейлор назвал алкоголь наиболее распространённой причиной подобных нападений. За ним следуют наркотики и психические заболевания у пациентов. Также среди причин нападений на фельдшеров Тейлор отметил их расовую принадлежность, сексуальную ориентацию, время оказания помощи и время прибытия.

В последние несколько месяцев пациенты с серьёзными и опасными для жизни травмами жалуются, что вынуждены часами ждать скорую помощь. По данным аналитического центра Nuffield Trust, время реакции на звонки в скорую помощь категории 2, включающей инсульты и другие неотложные ситуации, в марте 2022 года составило в среднем 61 минуту. Это худший показатель за последние два года.

Время реакции на самые срочные вызовы категории 1, пациентов в угрожающих жизни состояниях, также увеличилось на фоне кризиса в системе неотложной помощи. Причём среднее время ожидания с мая 2021 года превысило семиминутный целевой показатель Национальной службы здравоохранения, достигнув максимума в марте 2022 года — 9 минут 35 секунд.

Исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Аманда Притчард заявила, что апрель 2022 года стал «самым напряжённым в истории для служб скорой помощи по количеству вызовов и происшествий категории 1, а также вторым по напряжённости для отделений неотложной помощи».

Однако руководители станций скорой медицинской помощи настаивают, что, несмотря на растущую нагрузку, оскорбления сотрудников и нападения на них недопустимы.

По данным Лондонской службы скорой помощи, по состоянию до 15 июня в среднем четыре фельдшера ежедневно подвергались словесным оскорблениям или физическому насилию. Эта служба, которая является самой загруженной в стране, начала использовать нательные камеры для предотвращения агрессии со стороны пациентов или их близких.

По словам пострадавшего от рук пациента Блэкера, наличие камеры, которую видели пациенты, часто помогало не допустить обострения ситуации, когда всё к этому шло. Ещё до инцидента со сломанной костью один из его пациентов, страдавший психическим заболеванием, наставил на него нож. Блэкер рассказал The Independent, что на его коллег в среднем нападают от одного до трёх раз в год.

«Каждый день наши сотрудники и добровольцы отдают все силы жителям Лондона, работая круглосуточно для оказания помощи и спасения жизней. Но хотя они приходят на работу, чтобы помочь людям в трудную минуту, печальная реальность такова, что они сталкиваются с очень трудными, а иногда и пугающими обстоятельствами», — приводит издание слова директора центра экстренных операций службы Брайана Джордана.

Ассоциация руководителей скорой помощи классифицирует данные по типам нападений. С 2016 года число инцидентов, связанных с употреблением пациентами алкоголя, увеличилось на 37% — с 1 624 до 2 238.

За последние шесть лет число нападений на почве расизма за тот же период увеличилось на 88% — со 144 до 272, а число инцидентов с применением оружия выросло более чем в два раза — со 115 до 327, пишет The Independent.

В организации трастов Национальной службы здравоохранения Англии заявили, что «обеспокоены участившимися случаями насилия в отношении персонала, и эти данные показывают, что такое происходит слишком часто». Там указали на опасность того, что это может оказать разрушительное воздействие на моральное состояние персонала, а также на физическое и психическое благополучие.