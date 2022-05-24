BFM TV: во Франции массово закрываются неотложки из-за нехватки медперсонала

Множество отделений неотложной помощи по всей Франции вынуждены закрыться или перейти на сокращённый график работы из-за нехватки сотрудников, передаёт BFM TV. Возмущённые жители организуют гражданские коллективы и собирают подписи с требованием восстановить круглосуточную работу неотложек.

Перед этой больницей в Бордо после 17 часов приходится отбирать пациентов.

ФИЛИП РЁВЕЛЬ, глава отделения скорой помощи для взрослых в больнице Пеллегрен в Бордо: Сейчас много больных но, главное, недостаточно врачей. И поэтому мы вынуждены ограничить приём пациентов и тратить оставшиеся у нас ресурсы на пациентов, которым это действительно необходимо.

Такая же ситуация наблюдается почти во всех городах Франции. Этот врач с севера страны создал карту, на которой он отмечает все отделения неотложной помощи, которые полностью или частично закрылись. Их число впечатляет.

АРНО ШИШ, анестезиолог в Энен-Бомон, основатель сообщества «Здравоохранение в опасности»: Мы видим, что этот феномен распространён равномерно по всей территории (Франции. — ИноТВ). Немного трудно поверить в то, что он касается всех типов больниц, теперь в том числе университетских, а также частных клиник.

Врачи предупреждают, жители страдают: в больничном центре города Маноск в департаменте Альпы Верхнего Прованса неотложка больше не принимает новых пациентов после 18:30. Вчера этой матери пришлось срочно доставлять сюда своего сына. Принимая во внимание его состояние, его приняли, однако на это ушло много времени.

МАТЬ ПАЦИЕНТА: Мне сказали подождать и предупредили, что долго, потому что не хватает медработников.

ФРАНЦУЖЕНКА: Куда нам обращаться, если в неотложке больше не принимают? Куда нам идти?

В шоке от сложившейся ситуации один из гражданских коллективов пытается привлечь жителей региона, собирая подписи под петицией. Коллектив намерен добиться, чтобы в дело вмешались политики.

ЭЛИАН МЕВУЙОН, создательница коллектива для борьбы против закрытия неотложек в Маноске: Мы требуем возвращения к нормальной работе, чтобы неотложки работали круглосуточно. У нас теперь новый министр (здравоохранения. — ИноТВ), она не должна нам сказки рассказывать. Нам не нужны обещания, мы хотим реальных конкретных действий.

Таким образом, спасение отделений неотложной помощи станет первым острым вопросом, который необходимо будет решить новому министру здравоохранения Брижит Бургиньон.